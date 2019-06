Marilyn Monroe je po drugi svetovni vojni veljala za eno najbolj popularnih igralk, danes pa spada med največja imena hollywoodske zgodovine. Foto: Getty Images

Na dražbi avkcijske hiše Julien's Auctions na katerem so bili na voljo nakit, fotografije, snemalne knjige in ostali predmeti igralcev iz zlate dobe Hollywooda. Med predmeti je bil tudi kopalni plašč, okrašen s svetlikajočimi kamenčki, ki ga je legendarna hollywoodska igralka Marilyn Monroe nosila leta 1953 v komediji Kako poročiti milijonarja.

Kot sporočila avkcijska hiša Julien's Auctions, je kupec zanj odštel 28.800 dolarjev (okoli 26.000 evrov). Veliko denarja so bili dražitelji pripravljeni ponuditi tudi za ostale predmete igralke. Diamantni uhani so bili prodani za 28.125 dolarjev, Njena osebna izdaja scenarija za film Something's Got to Give, ki zaradi njene smrti leta 1962 ni bil dokončan, pa za 12.800 dolarjev. Za več kot deset tisoč dolarjev je bilo prodanih tudi več podpisanih fotografij igralke in več kosov njene garderobe.

Največ so pri avkcijski hiši sicer iztržili za motor igralca Marlona Branda, ki je bil prodan za 179.200 dolarjev (skoraj 160.000 evrov).