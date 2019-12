Jay-Z in Beyonce, Kim Kardashian in Kanye West, Naomi Campbell, Cardi B, Pharrell, Usher, Leonardo DiCaprio, Kelly Rowland, Snoop Dogg, Lil Kim in Mary J. Blige, Post Malone, Kylie Jenner in Khloe Kardashian so le nekatera imena povabljencev.

"Bila je kot zvezdniška konvencija. Glasbeni velikani današnjega časa so prišli, da bi počastili Diddyja," je povedal neimenovani vir za ameriški People.

Ob toliko glasbenih imenih je bila Mary J. Blige zadolžena za prepevanje rojstnodnevne pesmi Happy Birthday, medtem ko je slavljenec gostom delil velikansko torto, na kateri je pisalo Love (ljubezen). Raper, ki je velikokrat zamenjal ime, se je pošalil, da je to njegovo prihodnje ime.

Diddy je vstopil v novo desetletje 4. novembra, takrat pa je napisal, da je za njim šele prvi polčas.

Poklon Kim Porter

Diddy je po pisanju revije People zabavo praznoval z zamikom, saj se je želel pokloniti preminuli partnerki Kim Porter, ki bi 15. decembra praznovala 49 let. Z njo ima tri otroke.

Manekenke, igralke in glasbenice se je spomnil tudi na Instagramu, kjer je objavil skupni video. "Ne moremo opisati, kako zelo te pogrešamo, ampak danes je tvoj rojstni dan. Radi te imamo in pogrešamo te," je zapisal.

Diddy in Kim sta bila v turbulentnem razmerju med letoma 1994 in 2007, tudi po razhodu pa sta ostala zelo povezana.