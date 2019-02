"Enostavno se ni izšlo. Zveze se včasih končajo, ni nikakršne drame zadaj," pa je povedal neimenovani vir za ameriški People.

Oboževalci so opazili, da Lady Gaga že na Grammyjih ni imela zaročnega prstana. Foto: EPA

Gaga in Carino sta se skupaj pojavila na podelitvi zlatih globusov januarja, pevkini oboževalci pa so opazili, da Gaga ni nosila zaročnega prstana na podelitvi grammyjev februarja. Takrat so začele tudi krožiti govorice, da je Lady Gaga spet samska.

Lady Gaga je oktobra sporočila novico, da je zaročena s svojim agentom. Videvati sta se začela februarja 2017, nekaj mesecev zatem, ko je pevka končala petletno zvezo z igralcem Taylorjem Kinneyjem. Gaga je bila s Kinneyjem tudi zaročena, tako da je to njena druga razdrta zaroka v treh letih.

Lady Gaga bo nastopila na podelitvi oskarjev s pesmijo Shallow iz ljubezenske melodrame Zvezda je rojena, ki velja za favorita v kategoriji najboljša izvirna pesem. Omenjeni film sicer tekmuje v kategoriji najboljši film, za glavno moško in žensko vlogo sta nominirana tako Bradley Cooper kot Lady Gaga.