Karl Glusman in Zoë Kravitz sta se spoznala prek skupnih prijateljev, po treh letih zveze pa sta se odločila za poroko. Foto: EPA

30-letna Zoë Kravitz, hčerka glasbenika Lennyja Kravitza in igralke Lise Bonet, je v soboto stopila pred oltar. Z leto starejšim Karlom Glusmanom sta usodni da dahnila v pariški vili, ki jo je glasbenik kupil pred 13 leti.

Na poroki igralcev, ki sta se spoznala leta 2016, zaročila pa sta se lani, ni manjkalo znanih imen. Poleg Lennyja in Zoëjine mame Lise, ki je na poroko prišla z možem Jasonom Mamoo, so se poroke udeležile tudi Zoëjine soigralke iz serije Majhne laži – Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern in Shailene Woodley. Med množico gostov je bilo opaziti tudi Denzela Washingtona, Eddija Redmayna, Keitha Urbana in Caro Delevingne.

Zoe in Karl sta se po pisanju revije People uradno poročila že maja v ZDA, ker pa sta si zaobljube izmenjala brez prisotnosti družine in prijateljev, sta se odločila poroko ponoviti še v Franciji.

Zoë, ki je pred kratkim razkrila, da je bilo odraščanje v senci znanih staršev precej težko, si je ustvarila uspešno igralsko kariero. Prvo vidnejšo vlogo je dobila leta 2007 v filmu Ljubezenski recept (No Reservations), trenutno pa igra v seriji Majhne laži.