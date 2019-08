Zaročena sta! Foto: EPA

Po nekaj mesecih zveze sem vedela, da je on tisti, s katerim želim biti. Osrečuje me, pozitiven je in poln energije. Lindsey Vonn

Novico o zaroki sta za CNN in Vogue potrdila predstavnika ameriških športnih zvezdnikov. Vogue poroča, da je Subban zaprosil svojo drago za roko na skupnem domu v Los Angelesu, nadel ji je smaragdni prstan. "Ne mudi se nama s poroko," je po pisanju modne biblije povedala prihodnja nevesta: "Odvisno je tudi od njegovega razporeda tekem, ne želim mu povzročati stresa, saj je pred njim pomembna sezona."

Par načrtuje selitev v New Jersey, kjer Subban igra za tamkajšnjo ekipo New Jersey Devils. Predtem je igral za ekipo Montreala.

34-letna Vonnova, ki se je februarja na svetovnem prvenstvu v Areju upokojila od profesionalnega smučanja, zdaj pa čas posveča ustvarjanju kozmetične linije in igralstvu, in 30-letni hokejist, sta se spoznala pred dvema letoma, javno pa sta svojo zvezo razkrila junija 2018.

Lindsey je najboljša stvar, ki se mi je zgodila. P. K. Subban

Nekdanja smučarka, ki je v svetovnem pokalu nanizala neverjetnih 82 zmag, je pred časom razkrila tudi, da razmišljata o otrocih: "34 sem stara – razmišljava o otrocih. Morava narediti načrt." Oktobra je za revijo Us Weekly povedala, da sta "zelo srečna" in "zelo zaljubljena", ob tem pa kot skupno vez poudarila šport: "Slavi mojo kariero prav toliko, kot jo sama. In ker je sam tako dober športnik, mi to pomeni veliko."



To bo drugi zakon za Vonnovo. Med letoma 2007 in 2012 je bila poročena s smučarskim kolegom Thomasom Vonnom. Pred Subbanom je bila leto dni v zvezi s trenerjem v Ligi NFL Kenanom Smithom, med letoma 2013 in 2015 pa je bila v zvezi z zvezdnikom golfa Tigerjem Woodsom.