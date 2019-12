Lindsey Vonn se je s hokejistom New Jersey Devilsov zaročila že avgusta, smaragdni zaročni prstan vse od takrat ponosno kaže tudi na javnih dogodkih. Zdaj bo to lahko počel tudi Subban, saj mu je Lindsey nadela zaročni prstan.

Kot je zapisala na Instagramu, je na drugo obletnico srčnemu izbrancu vrnila uslugo, vprašala ga je, ali bi se poročil. "Rekel je ja," je zapisala. Dodala je, da toliko govorimo o enakosti, ampak da dejanja štejejo več kot le besede: "Moški bi prav tako morali dobiti zaročni prstan. To si P. K. zasluži. Komaj čakam, da se poročiva."

Kdaj bo poroka, še ni znano, Lindsey pa je avgusta povedala za Vogue, da se jima nikamor ne mudi s poroko. Subban je za modno biblijo povedal, da je Lindsey nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo. "Zasluži si, da je z nekom, ki jo ima rad bolj kot kar koli na svetu, in jaz jo."

34-letna Vonnova, ki se je februarja na svetovnem prvenstvu v Areju upokojila od profesionalnega smučanja, zdaj pa čas posveča ustvarjanju kozmetične linije in igralstvu, in 30-letni hokejist, sta se spoznala pred dvema letoma, javno pa sta svojo zvezo razkrila junija 2018.

To bo drugi zakon za Vonnovo. Med letoma 2007 in 2012 je bila poročena s smučarskim kolegom Thomasom Vonnom. Pred Subbanom je bila leto dni v zvezi s trenerjem v Ligi NFL Kenanom Smithom, med letoma 2013 in 2015 pa je bila v zvezi z zvezdnikom golfa Tigerjem Woodsom.