Pink je prejela glavno nagrado ljudstva. Foto: Reuters

Po desetih dneh glasovanja in oddani več kot milijardi glasov, kar je tudi največ v zgodovini podeljevanja omenjenih nagrad, so v nedeljo v Los Angelesu razglasili letošnje zmagovalce.

Robert Downey Jr., priljubljeni igralec iz filma Iron Man, je slavnostno prireditev odprl s podelitvijo nagrade Kevinu Hartu. Igralec, ki se je tokrat prvič pojavil v javnosti po zanj skoraj usodni prometni nesreči, je bil razglašen za najboljšega igralca v komedijah.

Med najmlajšimi nagrajenci sta bila Cole Sprouse s filmom Brez dotika (Five Feet Apart) in Zendaya, ki je prejela nagrado za žensko filmsko vlogo. Igralka ni edina, ki si je nagrado priborila s filmom Spider-Man: Daleč od doma. Kot zvezda akcijskega filma je slavil tudi Tom Holland.

Ameriška pevka Pink si je z dobrodelnostjo prislužila nagrado prvakinja občinstva (People's Champion). Vsakdo, ki je vsaj malce spremljal njeno udejstvovanje v zadnjih letih, ve, da si je pevka to nagrado še kako zaslužila. "Precej je čudovitih organizacij in posameznikov, ki vsak dan delajo neverjetne stvari v naši skupnosti," je povedala za E! News. Pink je podpirala in delovala znotraj organizacij No Kid Hungry, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks, the Human Rights Campaign in številnih drugih. "Vsakodnevne bitke nam prinašajo nove prvake, ki nas in naše otroke učijo, kako pomembna je prijaznost - in da, spremembe so mogoče. Počaščena sem, da sem sama majhen košček v mozaiku k tem spremembam in še naprej se bom borila za resnico, odprte misli in odprta srca,« je zaključila. Pevka uspešnic, kot so Try, Just Give Me a Reason in So What, je bila nominirana v še dveh kategorijah - glasbenica leta in najboljša koncertna turneja. Pričakovano je glasbenica leta postala komaj 17-letna Billie Eilish, nagrada za najboljšo turnejo pa je šla v roke zasedbi BLACKPINK in njihovi istoimenski svetovni turneji.

Gwen Stefani v obleki Vere Wang. Foto: Reuters

Nagrade se podelili v kar 43 kategorijah, kar je pripeljalo goste iz najrazličnejših zaledij. Prav ta zvezdniška razgibanost se je še kako videla na rdeči preprogi. Gwen Stefani je bila razglašena za modno ikono. 50-letna pevka in oblikovalka je v tej kategoriji premagala več kot pol mlajšo Zendayo in 39-letno Kim Kardashian West. Stefanijeva, ki je trenutno žirantka šova The Voice, je navdušila v obleki oblikovalke Vere Wang. Ameriška modna oblikovalka se je odločila za črno-belo kombinacijo svile. Gwen, ki slovi po samosvojih modnih smernicah, je opravi dodala še mrežaste nogavice in visoke črne škornje.

Z drzno črno obleko je presenetila tudi Jeniffer Aniston, ki je postala ikona občinstva.

Kim Kardashian se je odločila za klasiko – v Versacejevi obleki je z družinskim šovom Keeping Up With Kardashians prejela nagrado za najboljši resničnostni šov. Na rdeči preprogi so se ji pridružile še mama Kris in sestri Khloe in Kourtney, ki so prav tako navdušile z oblekami.