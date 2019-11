Madonna na koncerte sicer pogosto zamuja, nikoli pa jih ne odpove. Foto: EPA

Odpovedani koncerti so del turneje Madame X, v sklopu katere bi zvezdnica morala nastopiti v vseh večjih ameriških mestih. “Prosim, oprostite mi za ta nepričakovan splet dogodkov,” je sporočila na družbenih omrežjih in dodala “vsak nastop mi prinese veliko sreče in zadovoljstva. Odpovedati koncert je zame huda kazen, ki me vsakič prizadene, a bolečine so prehude, da bi lahko normalno nastopila”.

Ni sicer popolnoma jasno, kakšna zdravstvena težava jo pesti, a septembra je oboževalcem na koncertu v San Franciscu povedala, da ima natrgane kolenske vezi in druge težave s kolenom. Na Instagramu je tudi delila posnetek iz svoje kopalnice, kjer se spušča v kopel s pripisom “moja vsakodnevna ledena kopel zaradi številnih poškodb”.

Madonna le redko odpoveduje koncerte, kar je v svoji dolgi karieri storila le v peščici primerov. Enako zahtevna je tudi do svojih glasbenih kolegov, kot se sodelovanja z njo spominja Justin Timberlake. “Dala mi je injekcijo vitamina B12, da ne bi zbolel. V zadnjico mi ga je vbrizgala in pri tem dahnila 'Lepa tazadnja, top roba'. To je bil najboljši dan v mojem življenju.”