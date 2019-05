Poleg glasbenega talenta in videza so se številni obregnili tudi ob njeno starost. Foto: Reuters

"Ljudje so me vedno zaradi različnih razlogov želeli utišati – ali je šlo za to, da nisem dovolj lepa, da ne pojem dovolj dobro ali pa da nimam dovolj talenta. Zdaj pa so se začeli obregovati še ob to, da sem stara 60 let," je za britanski Vogue razložila kraljica popa.

Kljub kritikam ima še vedno ogromno motivacije, med drugim je razlog zanjo tudi dejstvo, da s svojim delom utrjuje pot za ženske, ki še prihajajo. Opaža pa, da je njeno prizadevanje za skrb za mlajše generacije velikokrat spregledano zaradi narave zvezdništva in govoric.

"Ljudje se pogosto vznemirijo ob misli, da se z Lady Gaga sovraživa, čeprav nikoli ni bilo tako," je dejala o družbi, ki želi ženske obrniti drugo proti drugi. Njuno domnevno sovraštvo se je začelo leta 2011, ko je Lady Gaga predstavila skladbo Born This Way, ki so jo številni primerjali z Madonnino Express Yourself iz leta 1989.

Foto: Reuters

Z otroki je še vedno stroga

Ob tem nima občutka, da je imela skozi celotno kariero množično podporo žensk, je pa hvaležna za vse umetnice, ki so pot tlakovale pred njo. "Nimam vzornic, ki bi bile še vedno žive, ker nihče ne počne tega, kar počnem jaz. In to je v bistvu precej strašljiva misel. Lahko pa gledam nazaj na ženske, ki so bile čudovite, vendar pa niso imele otrok. Sem mati samohranilka šestih otrok, še vedno pa ostajam ustvarjalna umetnica in sem politično dejavna, zato ni nikogar v mojem položaju."

S svojimi otroki je še vedno precej stroga – v nasprotju s številnimi starši, ki po njenem mnenju takrat, ko se družina poveča, več nimajo tako strogih pravil. Med drugim 13-letnemu sinu še vedno ne dovoli, da bi imel svoj prenosni telefon.

"Pri tem bom vztrajala tako dolgo, kot bo le mogoče, ker sem s starejšimi otroki storila napako in jim pri trinajstih letih dovolila uporabo." Po njenih besedah je to na neki način uničilo njihov odnos, saj so telefoni postali velik del njihovih življenj. "Postali so obsedeni z navideznim in se začeli primerjati z drugimi, kar je resnično slabo za osebno rast."

Glasbenica ima sicer šest otrok: Lourdes, Rocca, Davida, Mercy James in dvojčici Estere in Stelle.