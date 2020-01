Leta 2012 je umrla Whitney Houston, leta 2015 njena hčerka Bobbi Kristina, zdaj pa še Nick Gordon. Pri vseh so bila za smrt (vsaj deloma) kriva mamila. Foto: AP

Gordonov odvetnik Joe S. Habachy je za AP potrdil, da je 30-letnik umrl, a več o vzrokih smrti ni želel povedati. Nekateri ameriški mediji medtem navajajo neuradne informacije, da je bil razlog za smrt prekomerni odmerek heroina, kar je izzvalo serijo hudih srčnih napadov. Po poročanju revije People je to potrdil tudi Gordonov brat Jack Walker Jr.

Osirotelega Nicka Gordona je Whitney Houston sprejela pod svoje okrilje, ko mu je bilo 12 let, in ga skupaj s hčerko Bobbi Kristino Brown vzgajala tudi po ločitvi od nasilnega Bobbyja Browna. Čeprav ga ni nikoli uradno posvojila, niti ga ni vključila v svojo oporoko, je Gordon Houstonovo klical mama in si dal na roko celo vtetovirati njen obraz.

Po pevkini tragični smrti – 11. februarja 2012 so jo naši neodzivno v kopalni kadi suite hotela Beverly Hills, pozneje se je izkazalo, da je umrla zaradi utopitve, ki je bila najverjetneje posledica zaužitja različnih vrst tablet in prepovedanih snovi – sta se Nick in Bobbi Kristina še bolj povezala in kmalu razkrila, da sta par. Leta 2014 sta oznanila, da sta se poročila, a so pozneje, ko je Bobbi Kristina ležala v komi, odvetniki Brownove to zanikali in dejali, da dokazov o poroki ni.

Bobbi Kristina in tri leta starejši Nick Gordon sta leta 2014 oznanila, da sta poročena, a so njune trditve pozneje ovrgli odvetniki njene družine. Foto: AP

Obtožbe, da je skušal umoriti svoje dekle

Januarja 2015 so takrat 22-letno Bobbi Kristino našli v kadi, v skoraj enakem položaju kot njeno mamo, in jo uspešno oživili, a je bila škoda že narejena, do konca življenja, šest mesecev pozneje, je ostala v komi in neodzivna. V njeni krvi so našli sledi morfina, kokaina, alkohola in tablet na recept, a strokovnjaki niso mogli z gotovostjo reči, ali je poskušala storiti samomor, ali je šlo za nesrečo, ali celo za umor.

Sorodniki Bobbi Kristine so bili prepričani, da je za njeno smrt vsaj posredno odgovoren ravno Gordon, češ da jo je zalagal s prepovedanimi substancami, slišati pa je bilo celo obtožbe, da je dekle najprej omamil, nato pa jo skušal utopiti. A pristojni za kaj takšnega niso našli dokazov, vse obtožbe proti njemu so ovrgli, zato so sorodniki pravico iskali še s civilno tožbo, ki so jo dobili: zaradi vpletenosti v smrti Bobbi Kristine je sodišče Gordonu naložilo plačilo 36 milijonov dolarjev odškodnine, ki je šla v dekletovo zapuščino.

"Želel si je ostati trezen, zdrav, srečen"

"Kljub vsem neverjetnim izzivom, ki jih je življenje postavilo pred Nicka v zadnjih letih, lahko iskreno rečem, da se je trudil obdržati nad vodo, ostati trezen, in da si je bolj kot kar koli drugega želel živeti srečno in zdravo življenje, obkrožen s svojo družino," je v izjavi za javnost še dejal Habachy in dodal, da je dogodek dokaz, kako usodno lahko mamila spremenijo življenje mladih, nadarjenih ljudi.

"Sočustvujem z njegovo družino, prijatelji in z vsemi drugimi družinami, ki se soočajo z izgubo in bolečino, ki so jo povzročila mamila," je še dodal odvetnik.