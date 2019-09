Po zaslugi Marka Ronsona se je o sapioseksualcih pretekle dni veliko pisalo. Foto: AP

44-letnik, ki je "zakrivil" eno največjih uspešnic preteklih mesecev, balado Shallow, ki sta jo v filmu Zvezda je rojena izvedla Bradley Cooper in Lady Gaga (za pesem je dobil tudi oskarja), je dejal, da tudi sam ni vedel, da sploh obstaja beseda za človeka, ki mu je pri odločanju za vstop v partnersko zvezo najpomembnejše razmišljanje drugega oziroma, kot je sam rekel, njegovi možgani.

V pogovoru za britansko televizijo ITV je dejal: "Mislim, da lahko rečem, da sem sapioseksualec." Pred njim je namreč v televizijskem studiu gostovala pisateljica in novinarka Nichi Hodgson, ki je prva govorila o tem, kaj sapioseksualnost pomeni. "Bila sem že v zvezi z moškimi, ženskami, s transseksualci, biseksualci. Spol človeka mi že dolgo ni več pomemben, ugotovila pa sem, katera je bila stična točka vseh ljudi, ki so me spolno privlačili. To so bili njihovi možgani," je dejala in nadaljevala, da je nekaj odstotkov ljudi v vsaki družbi zagotovo sapioseksualcev, "le da tega ne vedo, ker dolgo nismo imeli besede zanje".

Z Lady Gaga ob podelitvi oskarja za najboljšo filmsko pesem. Foto: AP

Ko je Ronson to slišal, je bil navdušen nad izrazom in takoj se je prištel med sapioseksualce.

Ronson je bil sicer leta 2002 zaročen z igralko Rashido Jones, leta 2011 pa se je poročil s francosko igralko in pevko Joséphine de La Baume, s katero sta se lani ločila.

V glasbeni karieri je najbolj znan po številnih sodelovanjih, med drugimi z Amy Winehouse, Lady Gaga, Adele, Lily Allen, Miley Cyrus, Brunom Marsom in zasedbo Queens of the Stone Age. Pohvali se lahko s sedmimi grammyji, z oskarjem in zlatim globusom.