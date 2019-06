Ellen je danes ena najbolj priljubljenih voditeljic na svetu. Foto: Reuters

Ellen DeGeneres je v drugi sezoni oddaje MyNext Guest Needs No Introduction, ki jo vodi David Letterman, razkrila, da jo je v najstniških letih zlorabil očim. Dejala je, da je materi o zlorabi povedala po nekaj letih, vendar ji ta ni verjela, z moškim pa je ostala poročena še 18 let. "Zapustila ga je, ko je končno spoznala, da sem govorila resnico," je v oddaji dejala Ellen.

V izjavi za medijsko hišo NBC News je danes 89-letna Betty DeGeneres zdaj povedala, da iskreno obžaluje, da Ellen ni verjela. "Zdaj vem da je ena najtežjih stvari v življenju govoriti o spolnih zlorabah," je zapisala in dodala, da si danes želi, da bi takrat "imela sposobnost prisluhniti svojemu otroku".

Ko je Ellen končno zbrala pogum in mami priznala, kaj je prestala, ji ta ni verjela. Foto: EPA

V izjavi je druge pozvala k temu, naj svojim bližnjim prisluhnejo in naj ne ponavljajo njenih napak. "Če je v vašem življenju kdo, ki ima moč spregovoriti o tem, mu prosim verjemite," je še dodala.

V oddaji je Ellen sicer pojasnila tudi podrobnosti o mučnih trenutkih zlorabe. Njeni materi so kmalu po poroki diagnosticirali raka na prsih, kar pa je izkoristil materin novi mož. "Ko matere ni bilo doma, me je prepričal, da mora primerjati moje dojke z materinimi, ker naj bi pri moji materi znova zatipkal zatrdlino, vendar je ni hotel razburiti, zato se je hotel na mojih dojkah prepričati, ali je taka zatrdlina normalna. Ker sem bila naivna in o teh stvareh nisem vedela veliko, sem privolila," je povedala.

"Nato pa je otipavanje hotel ponoviti še večkrat," je še priznala TV-voditeljica. Kadar matere ni bilo doma se je zaradi strahu večkrat zaklenila v sobo, kar pa očima ni ustavilo. "Pogosto je skušal razbiti vrata, v strahu, da bo nekoč poskušal iti še dlje, sem večkrat pobegnila skozi okno." Zlorabe je pred materjo več let skrivala, ker je ni hotela prizadeti, hkrati pa je bila jezna sama nase, "ker je bila pri 15 letih prešibka, da bi se lahko uprla".

Z mamo je danes kljub vsemu v dobrih odnosih: "Vse življenje sem skrbela zanjo, nisem pustila, da mi take stvari pridejo do živega. Šele pred kratkim sem pomislila, kako lepo bi bilo, če bi tudi jaz imela v preteklosti nekoga, ki bi tako skrbel zame. Želim si, da bi mi takoj verjela. Seveda ji je zdaj žal, ampak ..."