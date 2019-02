Vojvodinja Susseška se je na zasebnem potovanju v New Yorku mudila šest dni. Foto: Reuters

Po poročanju tujih medijev, sta celotno zabavo organizirali Serena Williams in Amal Clooney, odločili pa sta se za najbolj prestižen apartma hotela Mark na Manhattnu, ki stane 75 tisoč dolarjev na noč, čeprav na spletni strani hotela piše, da se je glede končne cene mogoče tudi pogajati.

Celoten račun naj bi poravnali gostje, ki so prostor dekorirali z množico potonik, ki so v tem času izven sezone in zato cena posameznega aranžmaja znaša 180 dolarjev. Poleg tega so v apartma dostavili tudi vrtnice, ki so stale 85 dolarjev na aranžma. Ameriški tabloid People tako ocenjuje, da je zgolj cena cvetlic za zabavo znašala 5300 dolarjev.

Poleg Serene Williams je bila glavna organizatorka zabave Amal Clooney. Foto: Reuters

Organizatorki sta za zabavni program najeli harfistko Erin Hill, katere najbolj priljubljeni paket za zasebna druženja stane 625 dolarjev, skupni ceni zabave pa moramo dodati vsaj še celotno hrano in pijačo.

Glede na poročanja tujih medijev tako brez daril cena zabave znaša dobrih 83 tisoč ameriških dolarjev.

Let za 124 tisoč dolarjev

Poleg že omenjene Williamsove in Clooneyjeve so se zabave udeležili še Gayle King, Misha Nonoo, Markus Anderson, Daniel Martin, Taryn Toomey, Jessica Mulroney, Abigail Spencer in nekateri drugi.

Poleg cene zabave pa je kar nekaj prahu dvignilo tudi zasebno letalo, s katerim se je vojvodinja vrnila na Otok, ki je stalo 124 tisoč dolarjev.

Kensingtonska palača je potrdila, da je bilo njeno potovanje financirano iz zasebnih virov, dodatnih stroškov, kot je denimo varnost, pa niso želeli komentirati.