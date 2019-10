Melania Trump je z veseljem pozirala z vojaki. Foto: EPA

Na letališču v Charlestonu ju je pričakal republikanski guverner Henry McMaster s soprogo Peggy, nakar sta se 49-letna Trumpova in 62-letna Penceova odpravili v osnovno šolo Lambs, kjer sta se seznanili s programom Rdečega križa, ki otroke uči, kako naj se pripravijo na izredne razmere.

Svojo pripravljenost na posredovanje v izrednih razmerah in dostavo humanitarne pomoči so jima potem razložili vojaki v oporišču Charleston. Obe sta se jima zelo lepo zahvalili za vse, kar delajo, Melania Trump pa je poudarila, da ameriška vojska še nikoli ni bila tako močna in sposobna, kot je ravno zdaj, in bo še naprej trdno stala nasproti sovražniku.

Prebivalce obale Južne Karoline so letos evakuirali v pričakovanju orkana Dorian, ki pa jo je le oplazil, vendar sprožil tornade, ki so povzročili precej škode. Trumpova in Penceova sta že prej opravili take skupne poti, na primer letos, ko sta obiskali oporišče Fort Bragg v Severni Karolini.