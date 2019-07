Shiffrinova je za oddajo Today odprla vrata svoje razkošne hiše v Edwardsu v Koloradu, kjer sicer zaradi natrpanega urnika prav kaj dosti časa ne preživlja.

Kot je povedala, je doma le dva meseca na leto, a ravno zato je hotela svoj prvi lastni dom spremeniti v kar se da sproščen prostor, kjer bi se počutila prijetno.

"Večkrat se moram uščipniti, da vidim, da ne sanjam," je povedala o svoji hiši.

Mikaela Shiffrin na nedavni podelitvi nagrad ESPY. Foto: AP

"Navdih zanjo sem pobirala iz praktično vsakega kraja, kjer sem kdaj bila. To je ena od najbolj kul stvari pri potovanjih, da vidiš stvari, ki so ti všeč, stile in občutke, in jih potem nekako lahko vkomponiraš v svoj dom," je dejala.

Eden od takih elementov je stena, prekrita s sto let starim lesom iz Avstrije, v kateri se smučarka še posebej pogosto mudi.

V hišo vselila starše

Shiffrinovo so skozi leta navdihovali deločeni evropski slogi dizajna, nagiba pa se proti zen občutku, ki meša staro in novo. Eden njenih najljubših kotičkov v hiši je prostorna, odprta spalnica, ki jo kliče "brlog."

A Shiffrinova v prvi hiši, ki jo je kupila sama, ne živi sama - ker preživi toliko časa na poti, je hotela, da si dom deli s svojimi starši. "Ko sem doma, je zame pomembno, da sem v krogu družine," je povedala.

"Srečo imam, da sta se pripravljena ponovno vseliti k meni, ker mislim, da ne bi mogla tu živeti sama."

Njen fant, francoski smučar Mathieu Faivre, se očitno torej še ne namerava seliti iz domovine.

Jasno, po hiši so razpostavljena tudi vsa Mikaelina odličja in medalje, za katere pravi, da jo navdihujejo, da se vedno potrudi, da da kar največ od sebe.