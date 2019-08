"Lahko sprejmem, da življenje, ki sem ga izbrala, pomeni, da moram biti ves čas popolnoma odprta in iskrena s svojimi oboževalci, ki jih imam tudi zelo rada," je zapisala na družbenem omrežju. "Ne morem pa sprejeti obtožb, da lažem in poskušam prikriti nekaj, česar nisem storila. Ničesar ne skrivam."

Razmerje Miley Cyrus in Liama Hemswortha je bilo polno vzponov in padcev. Foto: Reuters

Dodala je, da njena ljubezen do zabav v najstniških in zgodnjih dvajsetih letih ni nikakršna skrivnost ter da ni samo kadila marihuane, temveč jo je tudi javno zagovarjala. Poleg tega je eksperimentirala še z drugimi drogami in priznala, da je takrat uničila veliko razmerij – med drugim tudi z nezvestobo.

Priznala je še, da so jo enkrat vrgli iz hotela, ker je Liamu kupila rojstnodnevno torto v obliki penisa in jo potem lizala, na snemanju videospota za skladbo Wrecking Ball pa je bila popolnoma brez oblačil. "Sklepam, da je na spletu več mojih golih fotografij kot od katere koli ženske v zgodovini."

"Nisem lažnivka"

Potem ko se je malenkost odprla in s sledilci delila podrobnosti iz zasebnega življenja, pa je bila jasna: "Ko sva se z Liamom ponovno povezala, sem mislila resno in sem bila razmerju popolnoma predana. Ne obstaja nobena skrivnost, ki bi jo lahko pri vsem skupaj odkrili, saj sem se nečesa naučila iz čisto vsake življenjske izkušnje. Nisem popolna in tudi nočem biti, ker je dolgočasno."

Dodala je, da je odrasla pred očmi javnosti, in poudarila, da pa je vseeno najpomembnejše to dejstvo, da je odrasla. "Priznam lahko veliko stvari, ampak ne bom pa priznala, da se je moj zakon končal zaradi nezvestobe. Z Liamom sva bila par celo desetletje."

Zapisala je, da ga ima še vedno rada in trdi, da bo tako ostalo za vedno. Poleg tega že zelo dolgo ni bila tako zdrava in srečna, kot je zdaj, ter bila jasna, da ji lahko rečejo marsikaj ‒ med drugim tudi kadilka marihuane, ki veliko preklinja ‒, da pa nikakor ni lažnivka.

Serijo tvitov je objavila zgolj dan po tem, ko je Hemsworth vložil ločitvene papirje, novice o njunem razhodu pa so v javnost pricurljale na začetku meseca.

Njuna zveza je bila polna vzponov in padcev, leta 2012 sta se zaročila, a se leto pozneje razšla. Njuni poti sta se znova združili leta 2015, kmalu pa sta potrdila tudi vnovično zaroko in se nato decembra 2018 poročila.