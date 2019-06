Réception à l'occasion du mariage de Mme Charlotte Casiraghi et M. Dimitri Rassam samedi 1er Juin 2019, à la Villa La Vigie. Photo : Félix Dol-Maillot Posted by Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco on Sunday, June 2, 2019

Par si je večno zvestobo obljubil v Knežji palači v Monaku, svatje pa so se nato na večerno poporočno slavje preselili v luksuzni hotel Villa la Vigie z romantičnim razgledom na francosko riviero.

Dih jemajoče prizorišče ima svoj lasten olimpijski bazen, mladoporočenca pa sta v krogu družine in prijateljev po gala večerji plesala pozno v noč.

Vsi povabljenci so se za zabavo preoblekli v belo, Charlotte pa je nosila brokatno obleko Saint Laurenta in ikonično Cartierjevo diamantno ogrlico svoje babice, kneginje Grace.

Par si je poročne zaobljube izmenjal pred svojim pol leta starim sinom Balthazarjem.

Na obredu sta bila prisotna še Charlottin petletni sin Raphael, ki se ji je rodil v zvezi s komikom Gadom Elmalehom, in Rassamova sedemletna hčerka Darya iz njegovega prvega zakona z rusko manekenko Masho Novoselovo.

Sledi še cerkvena poroka

To je bil sicer šele civilni obred za Casiraghijevo in Rassama. Kot je običaj v monaški knežji družini, sledi še večja, cerkvena poroka. Datum zanjo še ni znan, naj bi pa potekala v provansalski vasi Saint-Rémy-de-Provence, kjer je Charlotte odrasla.

32-letna Charlotte in 37-letni Dimitri, sin francoske igralke Carole Bouquet, sta se zaročila na družinskem smučarskem oddihu marca lani. Poroka bi morala biti že lani poleti, a sta jo odložila na čas po rojstvu svojega prvega skupnega otroka. Ta se je rodil oktobra lani.

Charlotte z Dimitrijem Rassamom in mlajšim bratom Pierrom. Foto: Reuters

Zdaj so poročeni vsi trije otroci, ki so se princesi Caroline rodili v zakonu z italijanskim voznikom dirkalnih čolnov in dedičem športnega imperija Stefanom Casiraghijem.

Casiraghi je umrl leta 1990 v nesreči z gliserjem, star komaj 30 let, za seboj pa pustil takrat šestletnega Andreo, štiriletno Charlotte in triletnega Pierra.

Mamo, nekdanjo hollywoodsko igralko Grace Kelly, je Caroline izgubila leta 1982. Kneginja Grace se je pri 52 letih smrtno ponesrečila v avtomobilski nesreči, ko jo je zadela manjša kap in je izgubila nadzor nad vozilom.

Takrat je bila v vozilu z mamo še Carolinina mlajša sestra Stephanie, takrat stara 17 let, ki je skušala prevzeti oblast nad vozilom, a ji ni uspelo. Kneginja Grace je v bolnišnici podlegla hudim poškodbam, Stephanie pa je preživela.