Igralka je to razkrila v intervjuju za italijansko revijo F. "Spoštovala sva se in si želela vse najboljše med najino zvezo, naučil me je veliko stvari," se je najprej zaupala igralka in nadaljevala: "Najine poti se zdaj ločujejo, ostala pa bova prijatelja za vedno."

Po ločitvi od igralca Vincenta Cassela – ločila sta se leta 2013 po 14 letih zakona – Belluccijeva dolgo ni želela govoriti o novem moškem v njenem življenju, marca pa sta se skupaj z roko v roki pojavila na pariškem tednu mode.

54-letna Monica in 18 let mlajši Nicolas bosta ostala prijatelja. Foto: EPA

Belluccijeva ima dve hčerki iz zakona s Casselom. Starejša hčerka Deva je pri 14 že zaplula v modni svet, posnela je kampanjo za dišavo italijanske modne hiše Dolce & Gabbana, junija pa se je prvič na kakšnem dogodku pojavila brez staršev, obiskala je prav modno revijo dvojca Dolce & Gabbana. Modni dvojec sodeluje odlično tudi z Monico, ki je že nekajkrat odprla modno revijo.

Deva in devetletna Leonie sta aprila dobili sestrico Amazonie. Francoski zvezdnik se je novega otroka razveselil s 30 let mlajšo ženo, francosko manekenko Tino Kunakey.