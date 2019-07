Johnsonov govor pred rezidenco Downing Street 10 je bil prvi dogodek, ki se ga je Symondsova udeležila kot njegova spremljevalka. Foto: EPA

Par se bo v rezidenco premierja predvidoma preselil danes, je sporočila tiskovna predstavnica britanske vlade. "Premier se danes seli in da, z njim bo živela tudi njegova partnerica," je povedala tiskovna predstavnica, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

To bo prvič, da se bo v premierjevo rezidenco v Londonu preselil neporočen par.

Johnson se od svojih predhodnikov loči tudi po tem, da ima za spremljevalko žensko, ki je imela politično kariero, davno preden je spoznala njega.

Johnson je prejšnji teden nasledil Thereso May na čelu britanske vlade. Foto: Reuters

55-letni Johnson in 31-letna Symondsova, ki sta se spoznala leta 2012, ko je ona delala za njegovo župansko volilno kampanjo, sta v zvezi približno leto. Johnson je sicer še vedno poročen z Marino Wheeler, s katero sta se poročila pred 26 leti in s katero ima štiri otroke.

Analitiki pravijo, da je bila prav Symondsova ključna pri umirjanju Johnsonove zloglasne kaotičnosti in spoliranju njegove zunanje podobe.

Symondsova zdaj dela kot višja svetovalka za konservativno dobrodelno organizacijo Oceana, njen Twitter pa je poln okoljskozavednih zgodb, kot sta čezmeren ribolov in prepoved lova za trofeje.

Medtem ko so se za črnimi vrati na Downing Street 10 menjajo predsedniki vlade, ostaja Larry lovilec miši že vse od 15. februarja 2011. Foto: EPA

Premier bo obdržal mačka Larryja

Paru bo družbo delal maček Larry, ki je prvi dobil uradni naziv glavnega lovilca miši v kabinetu britanskega premierja. Novi premier je že namignil, da bi se lahko Larryju pridružil še en štirinožni prijatelj, in sicer pes, poročajo britanski mediji.

V premierjevo rezidenco so Larryja pred osmimi leti prinesli iz zavetišča Battersea Dogs and Cats Home, da bi se bojeval proti podganam, ki so začele strašiti po hodnikih. Domnevno so Larryja izbrali, ker je že v zavetišču kazal dober lovski nagon, a je prvo miš ujel šele po dveh mesecih v novem domu. Na veliki petek so ga prvič videli, kako je v gobčku nosil miš, ki naj bi jo domnevno kot trofejo odložil kar pred tajnice v kabinetu.

Bolj kot po svojih trofejah je 12-letni Larry znan po lenobi in po tem, da preverja ustreznost starinskega pohištva za dremanje. Tudi Theresa May je v intervjuju pred leti dejala, da so v rezidenci prostori, kjer je glavni šef Larry in da obstajajo določeni sedeži, kjer maček pričakuje, da bo lahko počival.

Britanska vlada je mačku posvetila tudi predstavitveno spletno stran, obstaja pa več profilov na družbenih omrežjih, ki so jih ustvarili njegovi oboževalci.

Larryja bolj kot miši zanima vojna za ozemlje s kolegom z zunanjega ministrstva Palmerstonom. Med njima so v preteklih letih večkrat izbruhnili spopadi. Med drugim so morali konec leta 2016 posredovati tudi varnostniki. Foto: EPA

Stoletja stara tradicija

Prve uradne omembe o lovilcu miši na Downing Street 10 so iz leta 1929, ko so za oskrbo mačka Petra zaprosili za peni na dan, poroča britanski BBC. Od takrat so mačji iztrebljevalci redno plačani iz davkoplačevalskega denarja, kar dandanes pomeni okoli 100 funtov letno.

Prebivanje mačka v rezidenci angleške vlade je v resnici stoletja stara tradicija in naj bi segala vse v čase kralja Henrika VIII., ko je imel kardinal Thomas Wolsey ob sebi svojega mačka.