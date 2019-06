Izkupiček od prodaje bo igralka namenila avstralskemu centru za preprečevanje in raziskave raka. Foto: Reuters

70-letna Olivia Newton-John bo novembra na dražbi prodala več kot 200 kosov, povezanih z njeno filmsko kariero. Največ zanimanja sicer vlada za jakno in hlače, ki jih je nosila v uspešnici Briljantina (Grease) iz leta 1978. V dražbeni hiši pričakujejo, da bodo za hlače in jakno iztržili več kot 175.000 dolarjev. Jakno in hlače je igralka, ki je v filmu upodobila naivno Sandy, nosila v zaključni sceni filma.

V enem najodmevnejših muzikalov vseh časov je poleg Olivie Newton-John, blestel tudi John Travolta v vlogi uporniškega Danyja. Travolta je sicer svetovno prepoznavnost dosegel leto pred izidom Briljantine s filmom Vročica sobotne noči, Briljantina pa je njegovo priljubljenost le še povečala.

Olivia Newton-John s soigralko Stockard Channing. Foto: AP

Igralka je pojasnila, da se je za prodajo predmetov odločila, ker bi denar rada namenila centru za preprečevanje in raziskave raka, ki ga je ustanovila v Melbournu, ko je leta 1992 premagala raka na prsih. Rak na prsih se ji je nato znova ponovil leta 2013, lani pa je razkrila, da se je rak s prsi razširil na spodnji del hrbtenice.

Štirikratna dobitnica glasbene nagrade grammy je še dodala, da doživlja tudi trenutke obupa in nemoči, a da je imela "neverjetno kariero" in da "se ne more nad ničimer pritoževati".