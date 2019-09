Princ Harry in Meghan ob prihodu na poroko. Foto: Reuters

41-letna Nonoojeva je za kraj svoje svatbe izbrala razkošno vilo Aurelio iz 17. stoletja z razgledom na večno mesto.

Harry in Meghan sicer nista bili edini kronani glavi med povabljenci – v Rim sta pripotovali tudi Harryjevi sestrični, princesi Eugenie in Beatrice.

Poroka je kar pokala od bogatih in slavnih, med drugim sta se je udeležila tudi Katy Perry in Orlando Bloom, pa TV-voditelj James Corden in prva hčerka ZDA, Ivanka Trump, ki ji je družbo delal tudi mož Jared Kushner.

Nonoojeva je bila rojena v Bahrajnu iraškemu očetu in angleški mami, njena družina pa se je preselila v London, ko je bilo Mishi 11 let. Prvič je bila poročena z britanskim poslovnežem Alexandrom Gilkesom, s katerim pa se je po štirih letih zakona razšla leta 2016.

Prav Misha Nonoo (levo) naj bi bila tista, ki je Meghan predstavila Harryja. Foto: Reuters

Gilkes, sicer dober prijatelj britanskih princev Williama in Harryja, ki se je pred poroko nekaj časa celo sestajal s Pippo Middleton, naj bi se zdaj začel dobivati z rusko teniško zvezdnico Marijo Šarapovo.

Veličastna zabava v Cinecitta

Nonoojeva je zdaj na obredu ob sončnem zahodu stopila v zakonski stan z ameriškim naftnim tajkunom Michaelom Hessom.

Prav Nonoojeva naj bi bila tista, ki je leta 2016 Meghan Markle, takrat še običajno smrtnico, ameriško igralko in zvezdnico serije Suits, predstavila Harryju. Par se je poročil lani, maja letos pa sta se razveselila svojega prvega otroka, sina Archieja. Tega naj bi vojvoda in vojvodinja Susseška za časa poroke pustila doma v Londonu.

Poročno slavje se bo nadaljevalo še v soboto z veličastno zabavo v Cinecitti, največjem italijanskem filmskem studiu, v katerem so snemali nekateri največji zvezdniki zlate dobe italijanskega filma.