Po matematični definiciji je zlati rez razmerje, ki ga ponazorimo z razdelitvijo daljice na dva neenaka dela, tako da je razmerje med celoto in daljšim delom enako razmerju med daljšim in krajšim delom. Razmerje znaša 1:1,618.

Zlati rez so skozi zgodovino praviloma uporabljali tudi številni umetniki, ki so z njim merili lepoto svojih subjektov.