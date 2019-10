V nedeljo okoli 4. ure zjutraj so se gasilci v londonski soseski Notting Hill odzvali na klic na pomoč, saj je v neki hiši zagorelo. Ko so prišli na kraj dogodka, so bili nemalo presenečeni, ko so zagledali človeka, ki se sam že bori z ognjenimi zublji. Zahvalili so se mu za pomoč in intervencijo prevzeli v svoje roke, piše Telegraph.

Izkazalo se je, da je bil junaški prijazni sosed nihče drug kot Donovan, ki je videl požar iz svojega stanovanja na drugi strani ceste.

Na družbenih omrežjih se je nato pojavilo več objav, v katerih so Londončani peli hvalo Avstralcu, ta pa je na Twitterju nato zapisal: "Hvala, londonski gasilci, ker ste požar tako hitro pogasili. K sreči nihče ni bil poškodovan. Obstaja dober razlog, da si človek pred spanjem vedno obleče pižamo (zaradi nujnih primerov, recimo), pa tudi za to, da ima vsakdo doma gasilni aparat."

Vzrok požara je bila napaka na električni napeljavi.

Donovan je zaslovel kot Scott Robinson v avstralski nadaljevanki Sosedje, v kateri sta nastopala s Kylie Minogue, ki je upodobila Charlene. Posnela sta tudi duet Especially For You, ki je pred desetletji osvajal srca in radijske lestvice po vsem svetu. Kylie je nato ustvarila uspešno glasbeno kariero, Donovan pa se je nekoliko umaknil v ozadje. Nedavno je na West Endu nastopil v muzikalu.

Serijo Sosedje so snemali kar 33 let, po njeni zaslugi pa so zasloveli tudi nekateri drugi Avstralci – Guy Pearce, Delta Goodrem, Jesse Spencer, Natalie Imbruglia, Margot Robbie in Liam Hemsworth.