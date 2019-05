Kdo govori resnico? Foto: Reuters

V svoji novi knjigi je glasbenik Moby, ki je na mednarodni glasbeni sceni sicer zaslovel s svojim petim studijskim albumom Play, zapisal, da sta se z igralko sestajala, ko je bilo njej 20 let, njemu pa 36. "Jaz sem bil gologlav pijanec, ona pa lepa filmska igralka," je med drugim zapisal in dodal, da je bil presenečen, ko se je z njim spogledovala.

Romanca naj bi sicer trajala zelo kratek čas, ker je ona spoznala drugega moškega, še navaja glasbenik, ob tem pa pravi, da je bilo zanj to bojda "olajšanje", saj se je v tistem času boril z drugimi demoni. "Mislil sem, da ji bom moral povedati, da nisem pripravljen na resno zvezo, a je neke noči zazvonil telefon in rekla mi je, da je spoznala drugega," piše. "Odleglo mi je, ker ji nisem želel priznati, kako sem uničen," še poudarja v svoji knjigi.

V intervjuju za britansko revijo pa je igralka, ki je danes poročena s francoskim plesalcem in koreografom Benjaminom Millepiedom, dejala, da je bila svoj čas sicer Mobyjeva oboževalka, a ga je kmalu po tem, ko sta se spoznala, začela dojemati kot "starejšega moškega, ki se je do nje obnašal čudno".

Poudarila je tudi, da ji v tistem času ni bilo 20 let, temveč komaj 18. Na družbenem omrežju Instagram se je glasbenik na njeno zanikanje sicer odzval z njuno skupno fotografijo in zapisom, v katerem navaja, da ne more verjeti, da ona zanika njuno bežno razmerje. "Popolnoma razumem njeno zelo verjetno obžalovanje nad tem, da je hodila z mano. Tudi jaz bi na njenem mestu to verjetno obžaloval," je še zapisal pod fotografijo.