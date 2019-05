Greta Thunberg in Arnold Schwarzenegger sta skupaj pozvala k takojšnjemu ukrepanju za ustavitev podnebnih sprememb. Foto: Reuters

Nekdanji filmski zvezdnik, pozneje pa kalifornijski guverner se je po koncu politične kariere posvetil še varovanju okolja. Tokrat je v svoji domovini, Avstriji, v okviru svoje iniciative R20 pripravil okoljski vrh, poimenovan R20 Austrian World Summit, ki so se ga udeležili številni znani obrazi, poslovneži, investitorji, strokovnjaki s področja podnebnih sprememb, pa tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in drugi.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq — Arnold (@Schwarzenegger) 27. maj 2019

Poleg Guterresa, ki je tako kot številni drugi poudarjal nujnost sprememb, če želimo omiliti posledice podnevnih sprememb, pa je bila osrednja govornica mlada Švedinja, 16-letna Greta Thunberg, sicer popolno nasprotje 71-letnega Schwarzeneggerja.

71-letni republikanec prevzet nad mlado aktivistko

A kljub temu igralec in mlada aktivistka nista skrivala medsebojne naklonjenosti: "Moram priznati, da sem bil prevzet, ko sem srečal Greto Thunberg," je zvezdnik ob objavi skupne fotografije zapisal na Twitterju.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, okoljska aktivistka Greta Thunberg, avstrijski predsednik Alexander van der Bellen ter nekdanji igralec in republikanski politik Arnold Schwarzenegger so bili osrednji govorniki dunajskega okoljskega vrha. Foto: Reuters

Precejšnje navdušenje je mlada Švedinja požela tudi po svojem nagovoru, v katerem je zbrane naprej opomnila, da so podnebne spremembe "največja kriza, s katero se je moralo soočiti človeštvo", in dodala, da se tega večina ljudi ne zaveda, "saj jim tega ni nihče povedal, oziroma natančneje, jim tega niso povedali pravi ljudje".

Politiki, zvezdniki, novinarji imajo odgovornost

Ljudje poslušajo in upoštevajo politike, zvezdnike, direktorje in novinarje, zaradi česar imajo ti neznansko odgovornost, jih je spomnila in okrcala: "In bodimo pošteni, pri tem ste vsi razočarali." "Smo ljudje ... smo del narave. Smo družbene živali. In naravno je, da zgledi naših voditeljev vlečejo," je dejala in dodala, da se ne moremo več zanašati na to, da bodo ljudje znali prebrati med vrsticami ali sami poiskati potrebne informacije.

Obenem pa je mlada okoljska aktivistka, ki je s t. i. petkovimi protesti in splošno okoljsko naravnanostjo postala znana po vsem svetu, poudarila, da časa za ukrepanje zmanjkuje in da se mora družba s tem vprašanjem soočiti drugače – ni časa, je prepričana, za debate o zelenih službah in zeleni gospodarski rasti. Podnebne spremembe so namreč kriza, zato mora biti naše ukrepanje temu primerno, je poudarila.

"Ukradli so nam prihodnost in jo prodali za dobiček"

"Predolgo so ljudje na oblasti počeli vse, kar sem jih je zahotelo, pri tem pa niso storili ničesar, da bi ustavili podnebne spremembe in okoljski zlom. Ukradli so nam prihodnost in jo prodali za dobiček," je ob aplavzu še izpostavila Thunbergova. Schwarzenegger pa je ob tem dodal, da je Greta sanjačica, ki pa ji je uspelo vzpostaviti gibanje mladih, ki zdaj od ljudi na oblasti zahtevajo odgovore in (izpolnjene) obljube.

"Če ne ukrepamo, bo na kocki njihova prihodnost, ne naša," je opomnil 71-letnik. "Njihova vizija bi nas morala spodbuditi k dejanjem."