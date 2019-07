Bernie Sanders, ki se je za osvojitev predsedniške nominacije demokratske stranke potegoval že leta 2016, si bo tokrat s pomočjo glasbenice Cardi B skušal pridobiti večjo podporo mladih volivcev.

77-letni senator iz Vermonta in raperka iz Bronxa si na prvi pogled ne bi mogla biti bolj različna, a kot kaže, jo povezujejo podobna prepričanja. V ponedeljek sta v Detroitu posnela video, s katerim bo Sanders na volišča leta 2020 poskušal pritegniti mlajše volivce. "Prihodnost Amerike je odvisna od mladih. Že zdaj glasuje več mladih ljudi kot pred leti, a še vedno premalo," je pred pogovorom s Cardi B, ki je potekal v enem od salonov za oblikovanje nohtov v Detroitu, povedal Sanders. Cardi B je dodala, da si želi, da bi pred prihajajočimi ameriškimi volitvami "vzpostavili gibanje mladih, ki bi državo lahko spremenili na bolje."

O čem natančno sta se raperka in politik pogovarjala, še ni znano, a po pisanju The Guardiana je beseda med drugim tekla o minimalni plači, študentskih dolgovih, podnebnih spremembah in zdravstveni oskrbi.

Cardi B, ki je prva ženska z grammyjem za najboljši raperski album (Invasion of Privacy), je v preteklosti že večkrat javno podprla Sandersa, razočaranja pa ni skrivala niti leta 2016, ko je nominacijo demokratske stranke namesto njega prejela Hillary Clinton. "Leta 2016 smo ga pustili na cedilu. Gre za človeka, ki se za človekove pravice bojuje že zelo dolgo časa. Njegovo prizadevanje, da bi naša država postala boljši kraj za vse državljane, ni le predvolilna floskula, ampak se za to dejavno trudi že vse življenje," je pred kratkim zapisala na Twitterju.

Kritiki: Cardi B ni primerna podpornica

Sandersu so njegovi kritiki sicer večkrat očitali podporo raperske zvezdnice, predvsem so se obregnili ob njeno preteklost. Cardi B je namreč, preden je zaslovela z glasbo, delala kot erotična plesalka, pred kratkim pa je priznala, da je v času, ko še ni bila slavna, moške vabila v hotelske sobe, jih omamila in oropala. Cardi B, ki se svoje preteklosti ne sramuje, pravi, da je nekatere odločitve v preteklosti sprejela, "ker je imela izjemno omejene možnosti". Hkrati pa je dodala, da s svojo politično angažiranostjo ne počne nič slabega: "Zgolj izobražujem svoje sledilce, kako pomembno se je udeležiti volitev. Sem ena izmed mnogih Američanov, ki plačujejo svoje davke, zato se mi ne zdi narobe zahtevati brezplačnega šolstva in brezplačne zdravstvene oskrbe."

Sanders pa se na kritike ne ozira in je njene podpore vesel. "Je zelo pametna in izredno zaskrbljena nad stanjem v naši državi. Prihaja iz deprivilegiranega okolja, ve, kako je živeti v revščini, in se bojevati za vsakdanje preživetje, zato bi rada poskrbela, da se stanje v ZDA izboljša predvsem za delovne ljudi. Vesel sem, da je moja podpornica," je v nedavnem intervjuju z Jimmyjem Kimmelom povedal Sanders.