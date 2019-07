Odločitev sodišča predstavlja zmago za leta 1976 rojenega Javierja Sancheza Santosa, ki se je leta boril za to priznanje. Njegovo prvo tovrstno zahtevo je špansko vrhovno sodišče leta 1999 zavrnilo.

"Sodnik je priznal zahtevo 43-letnega prebivalca Valencie in Julia Iglesiasa razglasil za njegovega biološkega očeta," pa je zdaj prek Twitterja sporočilo sodišče v Valencii.

Javier Sanchez Santos je sin slavnega pevca, je odločilo sodišče. Foto: EPA

Javierjeva mati Maria Edite, nekdanja portugalska balerina, je pred sodiščem, ki je zadevo obravnavalo za zaprtimi vrati, povedala, da je imela julija 1975 v Kataloniji z Iglesiasom enotedensko razmerje. Devet mesecev po tej aferi se ji je rodil sin, je povedal odvetnik družine Fernando Osuna.

Kot je še povedal odvetnik, so na sodišču obravnavali tudi fizično podobnost med Sanchez Santosom in Iglesiasom, ki je sicer vedno zavračal test DNK o očetovstvu. Tudi na sodišču se ni pojavil. Na odločitev sodišča je sicer še možna pritožba.

Burna zgodba

Celotno zgodbo o Iglesiasovem nezakonskem sinu so jo mediji spremljali z veliko pozornostjo. Tako so naprimer poročali o tem, da se je detektiv tako približal enemu izmed sinov Iglesiasa, Juliu Iglesiasu Juniorju, ko je ta počitnikoval v Miamiju, da je odnesel steklenico vode, ki jo je imel ta v rokah in so nato z njeno pomočjo opravili test DNK.

Odvetnik Osuna je o tem dogodku povedal, da so analize steklenice dejansko privedle do zaključka, da sta Julio Iglesias Junior in Javier Sanchez Santos brata. Sodišče je sicer ta dokaz zavrglo, češ da ni verodostojen in da nima pravne vrednosti.

Foto: EPA

Osem zakonskih otrok, koliko nezakonskih?

Julio Iglesias velja za špansko govorečega umetnika z največ prodanimi ploščami na svetu. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov jih je prodal 300 milijonov. Pevec se je poročil dvakrat. S prvo ženo, Španko filipinskega porekla Isabel Preysler, ima tri otroke. S sedanjo soprogo, Nizozemko Mirando Rijnsburger, pa jih ima še pet.

Sam sebe je sicer večkrat označil za nepoboljšljivega osvajalca, "obsedenega s seksom".

"Ne sprašujte me, koliko bratov imam, niti sam ne vem," je lani očetovo "poskočnost" komentiral tudi njegov sin Julio Junior.