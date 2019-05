Durek Verrett in Märtha Louise te dni v norveških medijih promovirata svojo "božansko delavnico". Foto: Reuters

47-letna norveška princesa se v mladosti ni nikoli preveč rada pojavljala v medijih, to je prepuščala mlajšemu bratu, prestolonasledniku Haakonu. Po poroki oz. takrat, ko je zaplula v podjetniške vode, se je odpovedala tudi nazivu njena kraljeva visokost in se je le redko pojavljala na "kraljevskih dogodkih".

Kralj Harald V. z družino. Princesa Märtha Louise je tretja z desne. Ob njej sta starejši dve hčerki Leah Isadora in Maud Angelica, najmlajša Emma Tallulah stoji levo ob bratrancu, princu Sverreju Magnusu, in babici, kraljici Sonji. Foto: Reuters

Z možem, norveškim pisateljem Arijem Behnom, s katerim sta se poročila leta 2002, sta v miru vzgajala svoje tri hčerke Maud Angelico (16), Leah Isadoro (14) in Emmo Tallulah (10), princesa, sicer izučena fizioterapevtka, se je posvečala pisanju otroških knjig, pozneje pa tudi alternativni medicini.

Prvič je pozornost norveške javnosti pritegnila leta 2007, ko je ustanovila center za alternativno zdravljenje in med drugim zatrdila, da se lahko pogovarja z angeli in živalmi. Sledili so besni pozivi dela norveške javnosti, naj se odpove nazivu princesa, a je vse skupaj hitro utonilo v pozabo.

Boleča ločitev in zveza s šamanom

Märtha Louise se je še naprej posvečala holističnemu zdravljenju in komuniciranju z nadnaravnimi bitji, a tega ni obešala na veliki zvon. Nato pa je počilo – leta 2017 se je družinska idila tudi uradno končala z "bolečo ločitvijo", kot se je izrazila Märtha Louise.

Princesa nenadoma ni več skrivala svoje poduhovljenosti, redno je govorila o svojih stikih z angeli in sodelovala z britansko jasnovidko, medijem in zdravilko Liso Williams. Norvežani so zaradi nenavadnega udejstvovanja svoje princese negodovali, a so to sčasoma sprejeli kot dejstvo.

"Duhovni vodja in nadarjeni zdravilec", ki ustavi staranje z dostopom do atomov

Ko pa je Märtha Louise nedavno potrdila, da je v ljubezenski zvezi z ameriškim šamanom Durekom Verrettom, so tako mediji kot oboževalci kraljeve družine skočili v zrak. Po poročanju Daily Maila je šaman Durek samooklicani "duhovni vodja in nadarjeni zdravilec", ki med drugim trdi, da lahko zavre ali celo obrne proces staranja tako, da se "dotakne atomov" v telesu. Na princeso se je usul plaz negativnih kritik, družbena omrežja so bila polna posmehljivih komentarjev in zbadljivih, celo zlobnih pripomb.

Šaman je njen "plamen dvojček"

Märtha Louise se je na vse to v nedeljo odzvala z objavo na Instagramu, v kateri je med drugim zapisala, da je srečna, ker je v šamanu našla svoj "plamen dvojček". "Šaman Durek je spremenil moje življenje, tako kot je spremenil mnogo drugih. Ob njem sem spoznala, da brezpogojna ljubezen dejansko obstaja tudi na tem planetu. Sprejema me kot celoto, brez vprašanj ali strahu. Bolj kot kdor koli drug me spravlja v smeh. /.../ Tako zelo srečna in blagoslovljena sem, ker je moj partner," je med drugim zapisala.

"Izbrala sem iz ljubezni"

Kritike je pozvala, naj svoja mnenja zadržijo zase. "Ne morete izbirati namesto mene ali mi soditi. Svojega moškega ne bom izbrala tako, da bi zadovoljila vas ali norme oz. okvirčke, v katere ste me v svoji glavi popredalčkali. /.../ Izbrala sem iz ljubezni. In to je vse. Šaman Durek je preprosto moški, s katerim rada preživljam čas in ki me izpopolnjuje. Zato, hvala, ker spoštujete moja dejanja in mojo izbiro partnerja," je poudarila in dodala, da je v tem trenutku prepričana le o eni stvari: da se s šamanom Durekom ljubita in da je "super srečna".

Durek Verrett in Märtha Louise te dni v njeni domovini (tudi na tamkajšnji nacionalni televiziji) promovirata serijo "božanskih delavnic".