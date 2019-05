Whitney Huston, najbolj nagrajevana izvajalka vseh časov, je umrla leta 2012, stara 48 let, po letih bojevanja z odvisnostjo od mamil. V zadnjem desetletju življenja so njeno veliko priljubljenost zasenčili številni škandali. Foto: EPA

Podjetje Primary Wave Music Publishing iz New Yorka je v ponedeljek sporočilo, da je z upravljavci pevkinega premoženja sklenilo dogovor, v skladu s katerim jim bo pripadlo 50 odstotkov pevkinega premoženja, vključno s prihodki iz avtorskih pravic za glasbo, film in trgovsko blago, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pat Houston, svakinja pokojne pevke in upravljavka njenega posestva, je prepričana, da bo prek partnerstva s svetovno znanim Primary Wavom umetniška zapuščina Whitney Huston znova povzdignjena na višjo raven.

"Tik pred njeno smrtjo je bilo njeno ime obkroženo s toliko negativnosti; sploh ni šlo več za glasbo," je Pat Houston povedala časopisu The New York Times. "Ljudje so pozabili, kako krasna je bila. Pustili so, da je njeno zasebno življenje pretehtalo nad vsem tistim, zaradi česa so jo sploh vzljubili."

V skladu s sklenjeno pogodbo bo prva prioriteta turneja holograma zvezdnice. Med načrti za prihodnost so nove pogodbe o krepitvi blagovne znamke in mogoče celo muzikal na Broadwayu.

"Whitney Houston je umetnica brez primere, njen glas pa še danes odmeva v življenjih ljudi," je dejal Lawrence Mestel, direktor Primary Wava, ki trži imena, kot so Bob Marley, Smokey Robinson in Def Leppard.

"Je definicija ikone in navdušeni smo, da smo sklenili partnerstvo s Pat Houston in celotno družino Huston, da bi obogatili zapuščino te legendarne zvezdnice."