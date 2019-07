Kljub obtožbam ima glasba Michaela Jacksona še vedno milijone oboževalcev po vsem svetu. Foto: Reuters

Združenja oboževalcev The Michael Jackson Community, the MJ Street in On the Line so Wada Robsona in Jamesa Safechucka obtožile, da sta s svojima zgodbama o domnevnih zlorabah v dokumentarcu Leaving Neverland očrnila Jacksona. Odvetnik oboževalcev Emmanuel Ludot je navedbe obeh moških označil za "javni linč" Michaela Jacksona, ki je preminil leta 2009.

Skupine oboževalcev, ki za odškodnino zahtevajo simbolično vsoto v višini enega evra, so tožbo vložile v francoskem mestu Orleans. Za tožbo v Franciji so se odločile zato, ker francoski zakoni o obrekovanju vključujejo zaščito proti obrekovanju po smrti posameznika, medtem ko britanski in ameriški sistem tega ne omogočata. Robson in Safechuck nista prišla na sodišče, prav tako nista poslala svojih odvetnikov.

Michael Jackson, ki se ga je prijel vzdevek kralj popa, velja za eno največjih imen v glasbeni zgodovini. Foto: Reuters

V dokumentarcu Leaving Neverland sta Robson in Safechuck razkrila zgodbo o tem, kako sta v začetku 90. let prejšnjega stoletja spoznala Jacksona in se družila z njim, ta pa naj bi ju vmes tudi spolno zlorabljal. To naj bi se dogajalo v času, ko sta bila Robson in Safechuck stara od 7 do 10 let. Michael Jackson je bil sicer leta 2005 oproščen obtožbe, ki ga je bremenila zlorabljanja nekega drugega fanta, pevčeva družina pa je tako takrat kot danes zanikala vse obtožbe.

Po izidu dokumentarca so nekatere radijske postaje prenehale predvajati Jacksonovo glasbo, ustvarjalci risane serije The Simpsons so umaknili epizodo, v kateri je sodeloval Jackson, pri modni hiši Louis Vuitton pa so iz svoje kolekcije za poletje 2019 umaknili artikle, ki so bili tematsko povezani s kraljem popa.

Odvetnik Ludot je dejal, da je prepričan o zmagi na sodišču. Leta 2014 je eno od skupin oboževalcev že zastopal v tožbi proti Jacksonovemu zasebnemu sodniku Conradu Murrayju, ki naj bi bil soodgovoren za pevčevo smrt. Tudi takrat je bil odškodninski zahtevek 1 evro. "V Franciji ne smeš blatiti podobe pokojnih," je dejal Ludot. "Gre za moralno in čustveno trpljenje, za vsako trpljenje pa obstaja nadomestilo. Zelo preprosto," je svoj pogled povzel Ludot. Sodišče je sporočilo, da bo o zadevi razsodilo 4. oktobra.