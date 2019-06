Lepa igralka se bori z neozdravljivo boleznijo. Foto: Reuters

Igralka je bila vse od trenutka, ko so ji diagnosticirali neozdravljivo avtoimunsko bolezen, o težavah, s katerimi se spopada, izjemno odprta. Zdravila, ki jih prejema, s seboj namreč prinašajo tudi številne stranske učinke. Eden izmed njih je izguba las.

Pred kratkim je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri nosi turban. Ob njej je filmska producentka in režiserka Rachel Fleit, ki se že od otroštva bori z alopecijo. Tudi ta bolezen je avtoimunska, povzroča pa izgubo las in dlak po vsem telesu.

Igralka je ob fotografiji zapisala, da je turban rešitev za dni, ko ima človek slabo pričesko ali pa nima las. Nanjo se je nemudoma vsul plaz negativnih komentarjev, saj številni sledilci menijo, da je nošnja turbana, če človek ne veruje, žaljiva.

"Tudi jaz imam alopecijo, rada bi nosila turban, ker je lep, a so mi drugi rekli, da je to neprimerno, ker nisem verna," je potarnala ena izmed komentatork, druga pa se je celo ponudila, da Selmi razloži, zakaj je to nespoštljivo. "Čudovita si in vem, da ne misliš nič slabega, a to je neprimerno. Če si za to odprta, ti z veseljem pojasnim, zakaj je to lahko žaljivo," je še zapisala.

Igralka, ki je zaslovela predvsem z nastopanjem v romantičnih komedijah, kot sta Blondinka s Harvarda (Legally Blonde) in To sladko bitje (The Sweetest Thing), je ob razkritju svoje bolezni povedala tudi, da simptome multiple skleroze zaznava že leta, ampak jih dolgo ni jemala resno. "Verjetno imam to neozdravljivo bolezen že 15 let," je zapisala lani, ko je svojim oboževalcem sporočila diagnozo.

"Sem invalidna, včasih padem. Stvari mi padajo iz rok. Moj spomin je meglen," je še dejala in dodala, da ostaja optimistična in polna volje do življenja.