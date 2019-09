Gostom so na prestižni lokaciji obljubljali blišč, pričakalo pa jih je vse, zgolj to ne. Foto: AP

Leta 2017 so se prestižni oboževalci velikih glasbenih imen močno veselili glasbenega festivala Fyre, ki bi moral v režiji raperja Ja Rula in Billyja McFarlanda potekati na enem izmed bahamskih otočkov. Za dogodek naj bi jima od najrazličnejših investitorjev uspelo nabrati 26 milijonov dolarjev, za katere zdaj poskušajo ugotoviti, za kaj točno so bili porabljeni.

Festival, zamišljen kot dogodek za premožnejše, ki so za vstopnice plačali tudi po 4.000 dolarjev, se je nato izkazal za prevaro. Ko so prvi gosti takrat z zasebnimi letali in čarterskimi poleti prispeli na otok, so bili zgroženi. Prizorišče je bolj kot na razkošno letovišče spominjalo na gradbišče, o nastopajočih pa ni bilo ne duha ne sluha.

Dogodek so na družbenih omrežjih promovirali tudi zvezdniki, med katerimi so bili med drugim Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Migos, Blink-182, Lily Yachty, Pusha T, zdaj pa so se znašli pred tožbo, da morajo vrniti ves denar, ki so ga prejeli za sporno promocijo.

Jennerjeva je zgolj za eno objavo na družbenih omrežjih dobila 275 tisoč dolarjev. Foto: AP

Vloga za vračilo denarja je bila po podatkih sodnih dokumentov, ki so jih pridobili pri Entertainment Online, na stečajno sodišče vložena pred kratkim, celoten postopek pa vodi upravitelj festivala Gregory Messer, ki denar zahteva tako od zvezdnikov, kot tudi od agencij za iskanje talentov, glasbenikov in drugih, ki so bili vpleteni v celoten postopek.

Jennerjeva zavajala javnost

Jennerjeva naj bi takrat zgolj za eno objavo dobila 275 tisoč dolarjev, Messer pa trdi, da je njena objava - ki takrat ni bila označena kot oglas -, zaradi zapisa, ki je vseboval besedo G.O.O.D., zavajala javnost, da bo na festivalu nastopil tudi raper Kanye West, sicer ustanovitelj glasbene založbe G.O.O.D. "To dejanje zagotovo kaže na pomanjkanje dobronamernosti v njeni objavi."

Fyre Media naj bi agenciji, ki zastopa Emily Ratajkowski, plačal 299 tisoč dolarjev, ona pa naj bi festival promovirala z vsaj eno objavo, katera po besedah Messerja prav tako ni bila jasno označena kot plačana.

Denar pa zahtevajo tudi od številnih drugih zvezdnikov, med drugim od agencije, ki zastopa rockovsko zasedbo Blink-182, ki je takrat dobila 500 tisoč dolarjev.

Bill McFarland je bil zaradi prevare obtožen na šest let zapora. Foto: AP

Zaradi prevare šest let zapora

Billy McFarland je bil pozneje zaradi prevare obtožen na šest let zapora, že takoj po festivalski polomiji pa se je na Twitterju oglasil soorganizator, raper Ja Rule, ki je trdil, da ni šlo za prevaro. "Ne vem, kako to, da je šlo vse narobe, ampak se trudim, da bi popravil stvari vsaj tako, da bodo ljudje dobili denar nazaj," je med drugim zapisal.

Ob tem je dodal, da so očitno podcenjevali organizacijo tako velikega dogodka, saj jim ni uspelo pravočasno urediti vsega. Zagotovil je, da bo prevzel odgovornost za nastali položaj in se vsem, ki so kupili vstopnice, opravičil, obenem pa zagotovil, da nastali položaj ni njegova krivda.