Olivia Newton John ima za seboj bogato pesvsko in igralsko kariero. Foto: AP

Kraljica odlikovanja britanskega imperija podeljuje dvakrat letno, na začetku leta in sredi junija, ko ima kraljica uradni rojstni dan. Olivia Newton John igralka in pevka avstralsko britanskega rodu, ki jo najbolj poznamo po njeni vlogi v filmskem muzikalu Briliantina, je prejela naziv dame redu britanskega imperija, ki je enakovreden moškemu nazivu viteza. Poleg njenega udejstvovanja v svetu glasbe jo je viteški red počastil zaradi njenih izjemnih dosežkov na področju ozaveščanja o nevarnosti raka na dojkah, ki ga je tudi sama premagala.

Podelitev spremlja razkošna kraljeva ceremonija. Foto: AP

Novoletne nagrade in časti britanski monarhi podeljujejo vse od vladavine kraljice Viktorije v 19. stoletju, njihov namen pa je počastiti izjemne dosežke v britanski družbi. Poleg znanih obrazov nagrade pogosto prejmejo posamezniki, ki so z svojimi dejanji rešili življenja ali kako drugače obogatili življenja britanskih državljanov.

Poleg Newton John sta nagrado prejela tudi režiser Bondovih filmov Skyfall in Spectre Sam Mendes in režiser z oskarjem nagrajene uspešnice 12 let suženj Steve McQueen. Za športne dosežke je kraljica počastila angleške igralce kriketa in valižansko svetovno prvakinjo v tekvandoju Jade Jones. Pevec Elton John, ki je vitez reda britanskega imperija postal že leta 1998 je bil povišan v višji naslov, poleg tega pa je postal še član reda družabnikov časti.

Letos bo nagrade prejelo 1097 nagrajencev, med katerimi jih bo večina prejela nagrade za izjemno delovanje v lokalnih skupnostih. Med nagrajenimi bo tudi 156 novih vitezov, dam, poveljnikov in družabnikov redu britanskega imperija. 51 odstotkov nagrad bodo prejele ženske, le dobrih 9 odstotkov nagrajencev pa je temnopoltih ali azijskih korenin, kar je v britanski javnosti že sprožilo nekatere kritike.