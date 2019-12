Kraljica Elizabeta II.: "Leto 2019 je bilo precej nemirno"

Država še vedno ni izpeljala brexita

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na mizi, za katero je kraljica posnela poslanico, so bile štiri fotografije - črno-bela fotografija njenega očeta, kralja Jurija VI., fotografija moža, princa Filipa, fotografija princa Charlesa in njegove soproge Camille ter fotografija vnuka, princa Williama s soporogo Catherine in njunimi tremi otroki. Foto: Reuters

"Majhni koraki v veri in upanju lahko presežejo dolgotrajne razlike in prinesejo složnost in razumevanje. Seveda pot ni vedno ravna, letos je bila pogosto precej nemirna." To so besede iz letošnje božične poslanice britanske kraljice Elizabete II.