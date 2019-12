Najslavnejša med ukradenimi glasbili: Rhoadsova prva kitara. Foto: Instagram

"Kot ste mnogi med vami najbrž že slišali, je bila na zahvalni dan zlobno oropana glasbena šola Musonia School of Music v severnem Hollyoodu, kjer je igranje kitare učil tudi slavni Randy Rhoads," je svoj zapis na družbenem omrežju Instagram začel britanski glasbenik, nato pa nadaljeval: "Musonio je ustanovila Randyjeva pokojna mati Delores in je po njegovi smrti pred 37 leti postala nekakšno romarsko svetišče za vse njegove oboževalce. To je tudi kraj, kjer je družina Rhoads z veseljem odprla svoje srce in z njimi delila spomine na Randyjevo življenje. Kot si lahko predstavljate, so ukradeni predmeti, vključno z Randyjevo prvo električno kitaro, za družino Rhoads nenadomestljivi."

"Srce se mi trga, ker so bili ti neprecenljivi fizični spomini na Randyja in Delores družini odvzeti, zato sem se odločil, da osebno ponudim 25.000 ameriških dolarjev nagrade za informacije, ki bodo privedle do aretacije in obsodbe in/ali vrnitve ukradenih predmetov," je še dodal pevec nekdanje zasedbe Black Sabbath.

Kot je znano, je bil Rhoads pogosto del zasedbe, ki je spremljala Osbourna, med drugim je tako kot glavni kitarist sodeloval pri snemanju prvega Ozzyjevega soloalbuma iz leta 1980 Blizzard of Ozz, njegovo igranje pa je mogoče slišati tudi na leto pozneje izdanem albumu Diary of a Madman. Verjetno bi sodeloval tudi pri poznejših albumih, a je Rhoads 19. marca 1982 tragično umrl v letalski nesreči.

Med ukradenimi predmeti je poleg njegove prve električne kitare (Harmony Rocket iz leta 1963) tudi trobenta iz zgodnjih 30. let prejšnjega stoletja, ki je bila v lasti Rhoadsove matere Delores in ji jo je podaril oče, zdravnik, ki jo je dobil namesto denarja kot plačilo za zdravljenje.