Jodie Turner-Smith in Joshua Jackson sta se poročila. Foto: EPA

Us Weekly je bil prvi, ki je pisal o njuni poroki, zapisal pa je tudi, da bosta igralca kmalu zibala.

Novica o poroki prihaja nekaj mesecev po tem, ko sta zaljubljenca zbrala vse dokumente, potrebne za poroko, piše Daily Mail.

41-letni kanadski igralec, ki ga je med zvezde izstrelila serija Simpatije, nastopal pa je tudi v seriji The Affair, in 33-letna britanska igralka sta prvič sprožila govorice o zvezi novembra lani, ko so ju paparaci ujeli z roko v roki. Spoznala naj bi se na 40. rojstnem dnevu pevca Usherja.

Januarja sta potem oba delila fotografije s skupnega oddiha v Nikaragvi, avgusta letos pa sta javnosti le priznala, da se ljubita. Turner-Smithova je na Instagramu delila prvo skupno fotografijo, na kateri se zaljubljeno gledata.

Prejšnji mesec sta se prvič pojavila tudi na rdeči preprogi, in sicer na premieri novega filma Turner-Smithove Queen & Slim, na igralkinem prstancu pa je sijal diamantni zaročni prstan.

Joshua Jackson se je med snemanjem Simpatij zaljubil v soigralko Katie Holmes. Njuna zveza ni trajala dolgo. Je pa bil 10 let v zvezi z nemško igralko Diane Kruger. Razšla sta se leta 2016.