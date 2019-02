Ana Brnabić srbsko vlado vodi skoraj dve leti. Foto: AP

Novico so potrdili v premierkinem kabinetu, od koder so sporočili, da je porod potekal brez težav in da se Milica in otrok dobro počutita. Dodali so: "Ana Brnabić je ena redkih na tem položaju, ki so dobili otroka med opravljanjem mandata, in prva premierka na svetu, ki je otroka dobila v istospolni zvezi."

Da 43-letna političarka in nekaj let mlajša zdravnica pričakujeta naraščaj, so srbski mediji izvedeli šele na začetku meseca. Đurđičeva je zanosila s pomočjo zunajtelesne oploditve. Z Brnabićevo sta se pred leti seznanili v nekem gejevskem baru v Beogradu.

Slab položaj istospolnih v državi

Ana Brnabić je predsednica srbske vlade postala junija leta 2017. Je prva ženska in prva homoseksualka na tem položaju. V Srbiji sicer istospolne poroke niso legalizirane, saj ustava določa, da zakonsko zvezo lahko skleneta le moški in ženska. Priznane niso niti civilne zveze istopolnih, poleg tega istospolni pari ne morejo posvojiti otrok. To lahko storijo le samski, ne gleda na svojo spolno usmerjenost.

Kritiki so premierki večkrat očitali, da ne stori dovolj za izboljšanje položaja LGBT-jevske skupnosti. Na paradi ponosa v Beogradu leta 2017 ni želela odgovoriti na vprašanje, ali si bo prizadevala za uzakonitev istospolnih zvez.