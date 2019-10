Skepta. Foto: EPA

31-letna pevka, ki je na začetku meseca v Kaliforniji vložila vlogo za ločitev moža Simona Koneckija, naj bi bila pripravljena na novo zvezo.

Prijatelji blizu Adele in Skepte, čigar pravo ime je Joseph Junior Adenuga, verjamejo v skupno prihodnost glasbenikov: "Vse več časa preživljata skupaj. Napovedujemo, da bosta nekega dne postala veliki par."

Po pisanju britanskega tabloida The Sun sta se Adele in Skepta zbližala aprila, ko je pevka razkrila, da se razhaja s Koneckijem. Pred dvema tednoma Adele tako ni manjkala na praznovanju raperjevega 37. jubileja. "Med njima je zagotovo posebna vez," je povedal neimenovani vir za The Sun.

Skepta je bil kratek čas v zvezi s slavno manekenko Naomi Campbell.

Adele ima sedemletnega sina Angela, Skepta pa se je novembra lani razveselil rojstva hčerke River.