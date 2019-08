Poročila sta se decembra 2018. Foto: Reuters

Za ameriški People je povedal, da je to najboljša odločitev za oba, zdaj pa bosta čas namenila vsak sebi in lastnima karierama, še naprej pa si bosta delila obveznosti glede živali. "Prosim, da spoštujete proces in zasebnost," je dodal predstavnik.

26-letna pevka in 29-letni igralec sta se poročila decembra 2018. Govorice o ločitvi so začele krožiti v soboto, ko je pevka na Instagramu objavila fotografijo, na kateri ni imela poročnega prstana.

Njuna zveza je bila polna vzponov in padcev, leta 2012 sta se zaročila, a se leto pozneje razšla. Njuni poti sta se znova združili leta 2015, kmalu pa sta potrdila tudi vnovično zaroko.

Novembra sta mladoporočenca izgubila svoj dom v uničujočem požaru na Malibuju v Kaliforniji, kjer sta sprva nameravala dahniti usodni da.