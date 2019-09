Ellie Goulding in Caspar Jopling sta se spoznala na zabavi princese Eugenie, zaročila pa sta se avgusta lani. Foto: AP

Britanska pevka Ellie Goulding in Caspar Jopling sta v zakonski stan stopila v zgodovinski stolnici svetega Petra v Yorkshiru, od koder izvira bogata družina pevkinega izbranca. Njegov dedek Michael Jopling je nekdanji britanski minister za kmetijstvo in prehrano in član britanskega zgornjega doma.

Po izmenjavi poročnih zaobljub in prstanov se je slavje preselilo na grad Howard, ki je bil zaradi dogodka v celoti zaprt za javnost. Mladoporočenca sta območje gradu spremenila v zabavo, ki je spominjala na glasbeni festival. Po poročanju Yorkshire Posta je bila v središču postavljena steklena hiša in glasbeni oder, obiskovalcem pa je bilo zagotovljeno vse, kar so potrebovali za udobno namestitev in uživanje v dogodku.

Na poročni sprejem je bilo povabljenih več kot 300 ljudi, med njima sta bila tudi princ William in vojvodinja Cambriška, s katerima sta povezana tako 27-letni ženin kot 32-letna nevesta. Ellie Goulding je namreč do mednarodne slave prišla ravno z nastopom na poroki princa Williama in vojvodinje, svojega moža pa je spoznala na zabavi Williamove sestrične princese Eugenie, ki se je prav tako udeležila poroke. Med zvezdniškimi udeleženci so bili tudi Katy Perry, Orlando Bloom, Sienna Miller in James Blunt.

Ellie Goulding in Caspar Jopling naj bi se po poročnem potovanju iz New Yorka, kjer sta živela doslej, preselila v Veliko Britanijo, kjer se je Jopling vpisal na podiplomski študij na univerzi v Oxfordu.