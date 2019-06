Jackson med nastopil na Super Bowlu leta 1993 v Pasadeni. Foto: Reuters

Za vedno se je v zgodovino glasbe zapisal z uspešnicami, kot so Thriller, Smooth Criminal, Bad, Black or White, They Don't Really Care About Us in You Are Not Alone.

Eden najuspešnejših popglasbenikov vseh časov je objavil deset studijskih albumov, najvišje se je zavihtel leta 1982 s Thrillerjem, ki še danes velja za eno najbolje prodajanih plošč vseh časov. S prodanimi albumi in turnejami je zaslužil na milijone dolarjev, prejel je številne nagrade in priznanja, od tega 15 grammyjev. Rekordnih osem jih je dobil samo za Thriller, vključno s tistim za najboljši album, za življenjsko delo pa mu ga je Ameriška diskografska akademija podelila posthumno leta 2010.

Zgodovinski album Thriller

Jackson se je rodil 29. avgusta 1958 v ameriški zvezni državi Indiana. Prve uspehe v popularni glasbi je požel že kot deček v zasedbi The Jackson Five, v kateri je prepeval s še štirimi brati. Kljub velikemu uspehu fantovske zasedbe pa se je v začetku 70. let prejšnjega stoletja odločil za samostojno ustvarjalno pot.

Od njegove smrti mineva deset let. Foto: Reuters

Leta 1979 je izdal prvi samostojni album z naslovom Off The Wall, ki se je z 11 milijoni prodanih izvodov zavihtel med najbolje prodajane albume na svetu. Vrhunec slave pa je dosegel tri leta kasneje, ko je na glasbene police poslal ploščo z naslovom Thriller. Ta je veljal za najbolje prodajani album v ZDA vse do nedavnega, ko ga je z 38 platinastimi certifikati prehitel kompilacijski album skupine Eagles Their Greatest Hits (1971-1975).

Jacko, kot so ga klicali oboževalci, je do leta 2001 izdal še štiri samostojne studijske albume, ki so se prodajali v večmilijonskih nakladah, kljub vsemu pa mu uspeha plošče Thriller ni več uspelo ponoviti. Kralja popa tako uvrščajo ob bok največjim fenomenom popularne glasbe, kot sta bila ameriški zvezdnik Elvis Presley in britanska zasedba The Beatles.

Skrivnosti posestva Neverland

Njegovo ustvarjanje je bilo večkrat prežeto s škandali, v ospredju so bili predvsem tisti, povezani s spolnimi zlorabami otrok, za katere pa ga je sodišče po več let trajajočih sodnih procesih zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. Javnost je vznemirjal tudi z odločitvami za plastične operacije obraza in podrobnostmi iz zasebnega življenja. Njegova ekstravaganca se je kazala tudi v tem, da je živel v zasebnem zabaviščnem parku, imenovanem Neverland, ki je bil večkrat tarča tabloidov.

Dokumentarec o Jacksonovih domnevnih zlorabah otrok je vrgel temno senco nanj. Foto: Reuters

V začetku letošnjega leta so na ameriškem festivalu Sundance in nato še na televiziji HBO prikazali dokumentarec Leaving Neverland s pričevanji dveh domnevnih žrtev spolnih zlorab, ki je močno razdelil javnost, radijske postaje pa so umikale njegovo glasbo s programa. Sicer pa so mediji v zadnjih letih njegovega življenja poročali predvsem o njegovih finančnih težavah, ki naj bi bile posledica številnih tožb, ki so se zgrnile na zvezdnika. Prav to naj bi bil eden od vzrokov, da se je pripravljal na veliko vrnitev na koncertne odre. Vendar tega ni uresničil, saj mu je 25. julija 2009 zaradi prevelikega odmerka uspaval zastalo srce. Umrl je 25. junija 2009 v eni izmed losangeleških bolnišnic.

Kako velik je bil njegov vpliv na umetnost, priča tudi dejstvo, da je bil eden najbolj pogosto upodabljanih osebnosti na svetu; upodobili so ga od Keitha Haringa in Andyja Warhola do Davida LaChapellea in Yan Pei-Minga. Znan je tudi po soavtorstvu dobrodelne pesmi za Afriko We Are the World, ki jo je leta 1985 napisal z Lionelom Richiejem.