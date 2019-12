Sharon Stone kljub dvema propadlima zakonoma ni obupala nad ljubeznijo. Išče jo tudi s pomočjo aplikacij za zmenke. Foto: AP

61-letna zvezdnica je v ponedeljek na Twitterju ustvarjalce aplikacije za zmenke in druženje Bumble opozorila, da so izbrisali njen račun, ker naj bi se uporabniki pritožili, da je profil zagotovo lažen. "Ne zapirajte panja pred mano," jih je pozvala in pri tem uporabila besedno igro, saj bumble(bee) v angleščini pomeni čmrlj.

Ustvarjalci aplikacije so "zmedo" okoli pristnosti profila znane igralke razčistili v nekaj urah in račun znova odprli, ob tem pa pojasnili, da so bile pritožbe uporabnikov zaradi domnevno lažnega profila razumljive, saj račun, ki ga je uporabljala igralka, ni imel potrdila o pristnosti. "Glede na to, kakšna ikona je, razumemo, zakaj je toliko naših uporabnikov menilo, da ta profil že ne more biti resničen," so še zapisali v izjavi za javnost in dodali, da je preverjanje fotografij le eno izmed zagotovil, da so ljudje, ki uporabljajo Bumble, resnični.

Bumble je namreč ena izmed številnih aplikacij, prek katerih lahko ljudje iščejo sorodne duše za ljubezensko razmerje, prijateljstvo "ali kaj vmes". Uporabniki lahko iščejo glede na spol, lokacijo, od koder prihajajo, in starost, ko najdejo nekoga, ki jim je všeč, pa se z njim ali njo povežejo.

Nekdanja seksikona, ki je zaslovela leta 1992 z vlogo v Prvinskem nagonu, je bila poročena dvakrat, med letoma 1984 in 1990 s producentom Michaelom Greenburgom in z novinarjem Philom Bronsteinom, s katerim sta posvojila sina, pozneje pa je Sharon sama posvojila še dva. Igralka je pred leti brez dlake na jeziku priznala, da ji ni lahko najti partnerja, in dodala, da je "na voljo", a ji ne uspe najti sorodne duše.