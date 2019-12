Princa Filipa niso odpeljali z reševalnim vozilom, pač pa je bil obisk bolnišnice načrtovan, po priporočilu njegovega osebnega zdravnika. V izjavi je bilo podano, da ga bodo na opazovanju zadržali nekaj dni.

Princa so le nekaj dni po januarski avtomobilski nesreči ujeli v enakem land roverju in znova nepripetega. Foto: Reuters

“Princ Filip je glede na svojo starost v precej dobri formi. Januarja je bil udeležen v prometni nesreči, ko se je njegov avtomobil večkrat zavrtel, a jo je k sreči odnesel zgolj z nekaj modricami in urezninami. V zadnjih letih je imel vrsto starostno povezanih zdravstvenih težav, zato je sledil tudi predlog, da obišče bolnišnico. Vsekakor ni razloga za preplah,” pojasnjuje BBC-jev poročevalec za kraljevo družino Jonny Dymond.

98-letni vojvoda se je avgusta 2017 umaknil iz javnega življenja, preteklih nekaj let pa pomagal kraljici pri vodenju in se udeleževal svojih dobrodelnih prireditev. Nazadnje ga je javnost opazila maja, na poroki Lady Gabrielle Windsor. Kraljeva družina načrtuje in upa, da bodo božič preživeli skupaj doma, v Sandringhamu.

Preteklo zdravljenje

Zdravljenje, ki ga je z leti prestal zaradi različnih zdravstvenih stanj, vključuje tudi zamašene koronarne arterije leta 2011. Naslednje leto je princ dobil okužbo mehurja in je bil prisiljen izpustiti koncert Queen's Diamond Jubilee. Dve leti pozneje so ga odpeljali v bolnišnico na abdominalno (trebušno) operacijo, leta 2014 pa so mu opravili operacijo na desni roki. Prejšnji božič je princ Filip sicer izpustil tradicionalni božični obisk cerkve, vendar je dejal, da je v dobrem zdravstvenem stanju.