Otrok Harryja in Meghan bo verjetno odraščal pod vplivi kraljeve tradicije in modernih prijemov. Foto: Reuters

Deček, prvorojenec britanskega princa Harryja in njegove žene Meghan, nekdanje televizijske igralke, je privekal na svet v ponedeljek ob 5.26 zjutraj po angleškem času. Težek je bil 3,2 kilograma, oba z mamo pa sta zdrava in se počutita dobro, je popoldne na posestvu gradu Windsor dejal novopečeni očka, ki se kar ni mogel nehati smejati in se ni niti trudil skrivati navdušenja in sreče nad dogodkom.

Danes bo, kot kaže, dan zatišja, saj je Harry novinarjem napovedal, da z Meghan načrtujeta, da se bodo "čez dva dni predstavili kot družina" in tako bo svet lahko videl prve fotografije novorojenčka, za katerega Harry (seveda) pravi, da je "lep za umret'". Morda bo kraljevi par prve fotografije sinčka objavil tudi na svojem novem profilu na Instagramu, ali pa organiziral fotografiranje za nekaj izbranih fotografov.

Princ Harry kot petletni deček v naročju svoje matere. Foto: Reuters

Še vedno sicer ni jasno, kje je 37-letna Meghan povila prvorojenca, ki se je rodil nekaj dni čez predvideni datum poroda. S Harryjem sta jasno povedala, da ne bosta šla po sledeh Harryjevega brata, princa Williama in njegove žene Catherine, ki je pri vseh treh rojstvih - princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu že nekaj ur po rojstvu naličena, sfrizirana in nasmejana s "štručko" v roki pozirala na stopnišču londonske porodnišnice.

Harry in Meghan sta dejala, da ne čutita pritiska, da bi se morala držati tradicije, saj njun otrok ni v neposredni liniji za zasedbo prestola. Meghan si je želela roditi doma v Frogmore Cottage, ki leži na posestvu Windsor kakšno uro stran od Londona. V gradu Windsor sta se maja lani tudi poročila. Nekateri britanski mediji poročajo, da se ji je želja izpolnila in da je rodila doma, drugi pa, da so jo v nedeljo popoldne na skrivaj odpeljali v eno izmed londonskih porodnišnic, kjer je rodila, a je družina kmalu odšla nazaj domov. Kraj otrokovega rojstva bo zagotovo napisan na njegovem rojstnem listu, kot tudi njegov priimek. Jasno pa je, da je bila ob hčeri ves čas Doria Ragland, Meghanina mama, sicer učiteljica joge, ki je že pred časom pripotovala iz Los Angelesa in bo hčeri in vnuku nekaj časa delala družbo na Otoku.

Poročila sta se maja lani, pet mesecev kasneje sta razkrila, da pričakujeta naraščaj. Foto: Reuters

Fantek je osmi pravnuk kraljice Elizabete II. in sedmi v vrsti za kraljevi prestol - za valežanskim princem Charlesom, princem Williamom in njegovimi otroci - princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom, ter svojim očetom, princem Harryjem. Deček ne bo imel naziva "njegova kraljeva visokost", po poročanju Guardiana pa bo prevzel enega izmed nižjih očetovih plemiških nazivov, najverjetneje grof Dumbartonški (Earl of Dumbarton). Princu Harryju je namreč ob poroki babica, kraljica Elizabeta II., podelila naziv vojvoda Susseški, tako da bi lahko njegov pomožni naziv grof Dumbartonški prešel na njegovega sina.

Otrok tudi ne bo imel naziv princ - razen če se bo kraljica odločila, da mu s kraljevim ukazom na željo Harryja in Meghan podeli na naziv. Prav zato niso vsi kraljičini vnuki in pravnuki princi in princese, ampak kraljica pri tem sledi željam njihovih staršev. Kraljičina hči princesa Ana je tako ta naziv za svoja dva otroka (Petra Phillipsa in Zaro Tindall) zavrnila, obe hčerki kraljičinega drugega sina princa Andrewa pa sta princesi - princesi Beatrice in Eugenie.

Na stavnicah so najbolj priljubljena imena James, Alexander, Albert, Philip, Arthur in Spencer, kot je bil tudi dekliški priimerk Harryjeve pokojne matere princese Diane.

Deček je ob rojstvu postal dvojni državljan - britansko državljanstvo je prejel po očetu, ameriško po materi. Ob prvi poti v tujino bo moral uporabiti potni list - vsi člani kraljeve družina za potovanje tako kot vsi običajni državljani potrebujejo veljavni potni list, izjema je le kraljica, saj so vsi britanski potni listi izdani v njenem imenu. Meghan je sicer zaprosila za britansko državljanstvo, a postopek bi lahko trajal več let, piše Telegraph. Lani je njena predstavnica dejala, da je še prezgodaj govoriti o tem, ali se bo po pridobitvi britanskega državljanstva ameriškemu odpovedala ali ga bo ohranila.

Deček sicer ni prvi član kraljeve družine z dvojnim državljanstvom, saj imata britansko in kanadsko državljanstvo hčerki kraljičinega najstarejšega vnuka Petra Phillipsa.

Princ Harry bo sicer v četrtek za en dan odpotoval na Nizozemsko, kjer bo v Haagu odprl Invictus Games, na katerih se v različnih športih merijo vojni invalidi.