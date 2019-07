Kensingtonska palača je ob veselem dnevu objavila tri nove fotografije sina princa Williama in vojvodinje Cambriške Kate.

Princ, George, tretji v vrsti za prestol, se na svežih uradnih fotografijah smehlja. Na dveh fotografijah, ki sta nastali na zelenici, je oblečen v belo majico angleške nogometne reprezentance. Tretja fotografija, na kateri je oblečen v zeleno majico in črtaste kratke hlače, pa je nastala med družinskim dopustom. Vse tri fotografije je posnela njegova mama Kate.

George se je rodil 22. julija 2013, že dan pozneje so ga prvič predstavili javnosti in nemudoma je napolnil vse naslovnice. V preteklih letih je Kate večkrat objavila fotografije svojih otrok, ki jih je posnela sama. George ima še štiriletno sestrico Charlotte in enoletnega bratca Louisa.