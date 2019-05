Foto: Reuters

Princ William se je pojavil v BBC-jevem dokumentarnem filmu o duševnem zdravju. Problematike samomorilnosti in depresije se je dotaknil že v preteklosti, žal pa mu je, da Britanci v težkih trenutki, o katerih bi se bilo treba pogovoriti, raje stisnejo zobe. "Navsezadnje nismo roboti," je še dejal.

Povedal je tudi, da se bolečin, s katerimi se spopadajo tisti, ki izgubijo bližnjega, še posebej dobro zaveda, ker je v preteklosti delal kot pilot bolnišniškega helikopterja. To delo mu je namreč dalo občutek, da je "smrt vedno za ovinkom". Še posebej težko mu je bilo zato, ker je v svojem poklicu takrat moral čustva odriniti na stran.

Javnost je bila ob smrti Diane skrušena. Foto: Reuters

Obenem pa je po opravljanju službe pilota začutil, da je o "zelo globokih občutkih, ki jih občutijo družine, ki izgubijo bližnjega", treba govoriti naglas.

Ob tem je poudaril, da se s tovrstnimi izgubami lahko tudi poistoveti, saj se je moral s tako bolečino spopasti tudi sam, potem ko je v prometni nesreči leta 1997 tragično umrla njegova mama princesa Diana. "O tem sem veliko razmišljal, poskusil sem razumeti, zakaj se tako počutim, naposled pa sem spoznal, da ko nekoga izgubiš, še posebej če ga izgubiš v zgodnji mladosti, občutiš najhujšo mogočo bolečino," še med drugim pove v dokumentarcu, ki ga bodo uradno predvajali v prihodnjih dneh.

Vojvoda Cambriški je prvič o pomembnosti duševnega zdravja spregovoril že leta 2016, ko mu je družbo delala vojvodinja Cambriška. Marca 2018 pa je 36-letni princ začel kampanjo, s katero želi odpraviti negativno stigmo, ki obkroža težave z duševnim zdravjem na delovnem mestu. "Zgolj pogovor o duševnem zdravju lahko naredi spremembo," je dejal takrat.

William, Harry in Catherine so sicer vsi glasniki kampanje Heads Together, ki poudarja pomen duševnega zdravja. William je lani v pogovoru za revijo Calm, ki želi opozarjati na samomorilnost med moškimi, opozoril tudi na to težavo. V Veliki Britaniji je prav samomor najpogostejši vzrok smrti med moškimi, mlajšimi od 45 let, poroča BBC.