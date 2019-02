Pri Akademiji so zatrdili, da nobena izmed "izločenih" kategorij ne bo predstavljena na način, ki bi dosežke nominirancev prikazal kot manjvredne. Foto: Reuters

George Clooney, Brad Pitt in Robert De Niro so se pridružili vse glasnejšim protestom Hollywooda glede načrtov organizatorjev podelitve oskarjev, ki so sporočili, da bodo najboljšim direktorjem fotografije, montažerjem, mojstrom ličenja in avtorjem kratkih filmov kipce podelili kar med televizijskim odmorom za oglase.

Pod odprto pismo z zahtevo po ponovni presoji odločitve, ki so ga podpisali režiserji Martin Scorsese, Spike Lee in Alfonso Cuaron, so svoja imena v znak podpore med drugimi zvezdniki dodali tudi Sandra Bullock, Emma Stone in Jon Hamm. Skupno se je pod pismo podpisalo več kot 50 režiserjev, igralcev in drugih filmskih ustvarjalcev. Že pred tem je protestno sporočilo na družbenem omrežju objavil tudi Gulliermo del Toro, ki je lani za nagrajeni film Oblika vode prejel tudi oskarja za režijo.

Odločitev Akademije so obsodili številni filmski ustvarjalci, med njimi tudi veliko svetovno znanih igralcev in režiserjev. Foto: Reuters

Akademija je svojo odločitev argumentirala s tem, da želijo trajanje televizijskega dela podelitve skrajšati na vsaj tri ure. Dodali so, da bodo izločene kategorije prihodnje leto gotovo dobile prostor v prenosu in da bodo na naslednji prireditvi zunaj prenosa v živo podeljeni kipci za druge štiri kategorije. "Nobena kategorija na 91. slavnostni podelitvi oskarjev ne bo predstavljena na način, ki bi dosežke nominirancev prikazal kot manjvredne od dosežkov v drugih kategorijah," so v še zapisali pri Akademiji.

Na podelitvi 24. februarja bo sicer skupno podeljenih 24 oskarjev, organizatorji pa si prizadevajo, da bi letošnji televizijski prenos skrajšali na vsaj tri ure in s tem pred zasloni zadržali večje število gledalcev. Lanska podelitev je trajala 3 ure in 40 minut. Posnetki štirih nagrad, ki jih bodo podelili med oglasi, bodo po navedbah Akademije predvajani v enem izmed poznejših segmentov prenosa, v celoti pa bodo dostopni na spletu.