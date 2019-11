51-letni zvezdnik se je junija - štiri dni po prvi prijavi - sam predal policiji in pustil, da so ga v lisicah pripeljali na zaslišanje, na katerem se je izrekel za nedolžnega. Foto: Reuters

Proti igralcu Cubi Goodingu Jr., ki je bil junija aretiran zaradi domnevne spolne zlorabe 29-letnice, je bila na newyorškem sodišču vložena še tretja obtožba glede domnevnega spolnega nadlegovanja. Igralca tako bremenijo tri različne obtožnice glede treh različnih primerov. Zvezdnik, ki je na vrhovno newyorško sodišče prišel v spremstvu svoje odvetniške ekipe, se je tudi glede zadnje obtožbe izrekel za nedolžnega in odločno zavrnil vse navedbe.

Igralčevi odvetniki so prepričani, da za obtožbe ni ustreznih temeljev. Foto: Reuters

Najnovejšo obtožnico igralcu, ki je zaslovel z vlogami v številnih hollywoodskih uspešnicah, je podala natakarica iz newyorškega kluba LAVO, ki trdi, da se jo je igralec brez njene privolitve dotikal septembra lani. Tudi druga dva dogodka, zaradi katerih se mora Cuba zagovarjati pred sodiščem, sta se zgodila v newyorških lokalih – prvi oktobra lani, drugi pa junija letos.

Goodingova odvetniška ekipa trdi, da najnovejša obtožba sploh ne opredeljuje, kaj natančno naj bi kršil igralec. Tožilci na to odgovarjajo, da so v stiku s še številnimi drugimi ženskami, ki so pripravljene pričati o tem, da se jih je igralec neprimerno dotikal in spolno nadlegoval v podobnih okoliščinah – v barih, hotelih in restavracijah. Sodnik Curtis Faber je naznanil, da bo o tem, ali bodo te ženske vključene v obravnavo, odločil decembra.

Pred sodno dvorano je igralčev odvetnik Mark Jay Heller v izjavi za javnost tožilcem očital, da Goodinga tako ostro preganjajo predvsem zato, ker je zvezdnik. Dodal je, da njegova stranka nikoli ni ravnala neprimerno in da skuša tožilstvo običajne kretnje spremeniti v kriminalna dejanja.