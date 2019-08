3.317 gramov težek in 49 centimetrov velik dojenček, ki se ga je razveselila skupaj z možem Henryjem Hagerjem, je dobil ime po dveh moških prednikih v svoji družini.

Zakonca, ki že imata tudi šestletno Milo in triletno Poppy, sta malčka poimenovala Henry Harold, sestrici pa sta mu hitro podelili vzdevek Hal. Polovico imena je torej "podedoval" po očetu, z drugo polovico pa sta izkazala čast Jenninemu dedku Haroldu Welchu, očetu nekdanje ameriške prve dame Laure Bush.

"Moj oče je bil nekoliko jezen, ker se nisva odločila za ime George," se je posmejala Jenna, a takoj dodala, da je šlo le za njegov značilni smisel za humor in da se mu tudi Hal "zdi kul ime".

Najnovejša družinska fotografija Bushevih. Foto: Instagram

Televizijska dopisnica Today Showa in investicijski bančnik sta se spoznala leta 2004 med predsedniško kampanjo njenega očeta. Ta je več let poudarjal, kako si z Lauro želita vnuke in da je kar malce razočaran, da jih še nima.

Želja se mu je uresničila leta 2013, ko je na svet prijokala Margaret Laura Hager – Mila. Deklica je ime dobila po svojih babicah, saj je nasledstvo imen v družini Bush že tradicija.

George W. Bush ga je podedoval od svojega slavnega predsedniškega očeta, prav tako njegova najstarejša hčerka in ženina sestra, ki je dobila ime po svoji babici in prvi dami ZDA med letoma 1989 in 1993 Barbari Bush.

Njen sin George, ki je državo vodil letoma 2001 in 2009, pa bo moral na to čast očitno še nekaj časa počakati – prvi vnuk torej ni dobil njegovega imena.