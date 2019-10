Sokol kot protokolarno darilo. Foto: Reuters

Darilo ni spoštovalo protokola

Putin in kralj Savdske Arabije Salman bin Abdulaziz Al Saud sta si med uradnim obiskom izmenjala darila – Salman je ruskemu voditelju podaril sliko, ta pa njemu Alpho, samico arktičnega sokola, ki velja za največjega sokola na svetu.

Na Bližnjem vzhodu je sokolarstvo nadvse priljubljeno in na svečani izmenjavi protokolarnih daril se je Alpha znašla v središču pozornosti.

Vpričo vseh zbranih sta kralj in Putin razpravljala o njej, prevajalec je prevajal, fotoaparati so se bliskali, ko pa jo je ruski predsednik še pobožal, je bilo to za vznemirjeno ptico, ki je na prejšnjih posnetkih s prevezo čez oči povsem mirno čepela na mestu, preveč. Dvignila je svoj rep in se podelala naravnost na tla kraljeve palače.

Putin je sokola v Abu Dabiju nato podaril tudi princu Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu, saj je svoj obisk nadaljeval še v Združenih arabskih emiratih, od koder pa ni poročil o razdraženih prebavilih.

S sokoli tudi na letalo

Savdijci so sicer veliki ljubitelji lova s sokoli, pred dvema letoma so po spletu zaokrožile fotografije, kako je neki savdijski princ na komercialnem poletu 80 vozovnic zakupil za svoje sokole, ki so skupaj s preostalimi potniki potovali kar v potniški kabini. Kar niti ni tako redek prizor – tako Etihad kot Qatar Airways namreč dovoljujeta ptice na krovu svojih letal.